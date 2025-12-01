¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La reciente confesión de Pamela López sobre los exámenes de enfermedades de transmisión sexual (ETS) realizados por precaución tras su relación con Christian Cueva ha encendido las redes. La situación ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales sobre cómo reaccionaría su entorno cercano ante la noticia y la atención se centra ahora en la reacción de Paul Michael, su pareja, y en los rumores que surgieron tras la exposición de los resultados.
Pamela López deja ver si Paul Michael terminó con ella tras exponer resultados de examen de ETS
Pamela López rompió el silencio sobre la reciente controversia que involucró a Christian Cueva y los exámenes de ETS que decidió hacerse, luego de mantener intimidad con el futbolista en medio de los rumores sobre sus relaciones con otras mujeres, incluida Pamela Franco.
La joven reveló que todos los resultados fueron favorables, sugiriendo que Cueva habría tomado precauciones al relacionarse con sus distintas parejas. Esta declaración despertó especulaciones sobre cómo habría reaccionado su novio, Paul Michael, y si la polémica habría generado un distanciamiento.
Lejos de confirmar rumores, las cámaras de ‘Instarándula’ captaron a Pamela y Paul Michael disfrutando de un paseo familiar. Ambos se mostraron sonrientes y cercanos, acompañados de la hija que Pamela comparte con Cueva, mientras el músico empujaba el carrito de compras con naturalidad, evidenciando su papel activo y colaborativo en la familia.
La salida dejó claro que la relación no ha sufrido daños por la polémica y que Paul Michael continúa respaldando a Pamela, demostrando su compromiso y apoyo incondicional. Además, la pareja compartió un momento de celebración reciente por el éxito de “La Clandestina”, que está cerca de superar las 300 mil visualizaciones, con Pamela mostrando su apoyo con un 'Me gusta' en la publicación.
Pamela López revela por qué se hizo examen de ETS tras polémicas de Christian Cueva
Pamela López rompió su silencio sobre las constantes controversias que rodean a Christian Cueva y las supuestas infidelidades que habrían ocurrido mientras aún mantenían una relación. La situación la llevó a tomar medidas drásticas para cuidar su salud y tranquilidad, incluyendo la decisión de realizarse un examen de ETS tras separarse.
“El título de esposa, a estas alturas, me da vergüenza, por eso que yo públicamente le he pedido el divorcio, no quiero seguir atada, cada vez salen más personajes y si ustedes se dan cuenta nunca termina”, expresó Pamela López, mostrando su molestia por la situación que la ha afectado durante años.
La influencer también relató que, cansada de lidiar con rumores y nuevas apariciones de mujeres vinculadas a Cueva, optó por hacerse chequeos médicos para descartar cualquier riesgo. “Es una caja de pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó y yo digo ‘qué asco’ y gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad porque hasta eso puede pasar”, añadió durante la transmisión en vivo.