Pamela López , afectada por la situación, reveló haber realizado un examen de ETS debido a sus temores tras conocerse las infidelidades de su aún esposo.

Pamela López decidió alzar la voz y hacer un pedido a Christian Cueva. La también cantante reveló que tuvo que realizarse un examen de descarte de enfermedades de transmisión sexual (ETS) luego de que salieran a la luz las reiteradas infidelidades de su aún esposo. La situación, que la dejó profundamente afectada, la motivó a dirigirle un contundente mensaje al futbolista para poner freno al escándalo que continúa rodeando su vida personal.

¿Qué le pidió exactamente Pamela López a Christian Cueva en plena transmisión?

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Pamela López volvió a exponer la difícil situación que atraviesa con Christian Cueva. La aún esposa del futbolista relató que, tras enterarse de sus reiteradas infidelidades, temió haber sido contagiada con alguna enfermedad de transmisión sexual, lo que la llevó a exigir nuevamente que su separación se formalice.

“El título de esposa, a estas alturas de mi vida, sí me da un poco de vergüenza por eso públicamente le he pedido, de mil maneras, que por favor me firme el divorcio, yo no quiero seguir atada, siento mucha vergüenza. Y cada vez salen más personajes, ustedes se han podido dar cuenta que nunca termina. Qué asco”, expresó Pamela, visiblemente afectada.

Más adelante, la madre de los hijos de ‘Aladino’ puntualizó que, pese a su preocupación, sus exámenes médicos resultaron favorables. “Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad porque hasta eso puede pasar”, afirmó durante la transmisión.

Pamela López cuestiona ausencia de Christian Cueva en importante día para su hija

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva volvió a ser noticia luego de que la empresaria señalara públicamente que el futbolista no apareció en una fecha clave para una de sus hijas. Pese a encontrarse en Lima, el jugador decidió no asistir al debut de la menor en una pasarela, hecho que López consideró un reflejo del distanciamiento del deportista con su familia.

Durante una breve conversación con ‘Amor y Fuego’, la trujillana no ocultó su molestia y aseguró que Cueva permanece ajeno al día a día de los niños.

“Qué va a tener conocimiento. Ese señor no sabe ni lo que come su hija. No tiene idea de qué talla es, cuánto calza, quién es su mejor amiga, ni las actividades que hace. No, él no tiene conocimiento de nada”, afirmó, dejando en evidencia su frustración.

Emocionalmente afectada, López lamentó que el futbolista no haya presenciado el primer evento oficial de modelaje de la menor, subrayando que son momentos que no volverán.