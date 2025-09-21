Los rumores de conflicto con su hermana Daniela Darcourt surgen, pero Carolina aclara que ambas están ocupadas y mantienen una relación cordial.

La familia Darcourt vuelve a ser noticia, esta vez por el salto que ha dado Carolina hacia la salsa. La artista ha comenzado una nueva etapa en su carrera al integrarse a Sensación Salsera, agrupación en la que espera brillar. Los rumores sobre su relación con su hermana Daniela Darcourt no tardaron en aparecer. Ahora, Carolina ha decidido aclarar la situación y contar su versión.

Carolina Darcourt aclara rumores de conflicto con su hermana Daniela

Carolina Darcourt está lista para conquistar la salsa. La joven artista, hermana de la reconocida Daniela Darcourt, ha dejado atrás el reggaetón para unirse a la agrupación femenina Sensación Salsera, donde busca demostrar su talento y abrirse camino en el competitivo género.

El supuesto distanciamiento entre ambas había generado rumores en redes, ya que al inicio de su carrera fue la propia Daniela quien le dio la popular “patadita de la suerte”. Sin embargo, en entrevista con Magaly TV La Firme, Carolina aclaró la situación.

“Esa es una pregunta que me hacen constantemente. La gente cree que estoy en conflicto con mi hermana, pero no es así; simplemente ella está muy ocupada y es complicado encontrar tiempo para compartir”, señaló.

Además, contó que nunca le ha pedido consejos a Daniela de manera directa, pero que su aprendizaje ha sido observándola. “Nunca le pregunté, solo la miraba y pensaba: ‘esto tengo que hacer’, intentando imitar lo que ella ya dominaba”, reveló.

Daniela Darcourt habla sobre la polémica de “Señor Mentira” y su futuro en los escenarios

La cantante peruana Daniela Darcourt volvió a ser tendencia tras la sorpresiva eliminación de su videoclip Señor Mentira en YouTube. Aunque el video fue restituido horas después, el hecho generó preocupación entre sus seguidores y abrió el debate sobre posibles problemas legales detrás del tema.

Según relató, el reclamo por derechos de autor le llegó el 15 de noviembre, justo al regresar de un viaje a Los Ángeles. La rápida intervención del productor Master Chris permitió que el videoclip regresara a la plataforma, aunque tiempo después se descubrió que el reclamo habría provenido de un correo vinculado al propio compositor, encendiendo aún más la polémica.

En entrevista, la salsera aclaró su posición: “Con él yo no tengo comunicación hace muchos años, conmigo toda la vida ha sido un caballero (...) Yo no me meto con nadie. Durante todos estos años he intentado hacer mi carrera lo más limpia posible”, expresó.