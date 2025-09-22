Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Rafael Cardozo admite su error al esperar más de 10 años para pedirle matrimonio a 'Cachaza'

Rafael Cardozo se sincera sobre su relación con Carol Reali, reconociendo que esperó más de diez años para proponerle matrimonio, reflexionando sobre sus errores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rafael Cardozo admite su error al esperar más de 10 años para pedirle matrimonio a 'Cachaza'
    Rafael Cardozo habla sobre compromiso de Carol Reali | Composición: Wapa / Captura de pantalla - Instagram
    Rafael Cardozo admite su error al esperar más de 10 años para pedirle matrimonio a 'Cachaza'

    Rafael Cardozo se sinceró al hablar del reciente compromiso de Carol Reali con el actor brasileño André Bankoff. El exprometido de la modelo reconoció su error al haber esperado por más de diez años para pedirle la mano a su ahora expareja. ¿Qué pasó?

    wapa.pe

    VER MÁS: Delany López, exsaliente de Farfán, sorprende con fuerte indirecta ¿a la 'Foquita'? "Te vistes de marca, pero sigues siendo la misma..."

    Rafael Cardozo reconoce error al pedirle matrimonio a Carol Reali

    Rafael Cardozo reconoció que no le pidió matrimonio a Carol Reali en el momento que debía hacerlo y contrario a esto, dejó pasar más de diez años de relación para hacerlo, justo cuando su romance con la exchica reality estaba deteriorado.

    “¿Puedo dar un consejo a los hombres?”, comenzó diciendo el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien continuó admitiendo el error.  “Creo que he cometido un error en el momento de la pedida de mano, de mi parte, creo que no veo ese error por parte de André y Carol ahora”, sostuvo.

    “Yo cuando he hecho el pedido en ese momento, fue fines de 2022 para 2023, ya no estábamos bien al 100%, estábamos en problemas de relación. Creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando esté todo bien, maravilloso”, sentenció.

    Ethel Pozo coincidió con la respuesta de Cardozo y quiso saber qué lo llevó a decidir proponerle matrimonio a Carol Reali, pese a que ya tenían problemas de pareja. “El sentimiento era el mismo en ese momento la quería un montón, pero fue parte mía para tratar de arreglar la situación, que es un error, creo que cometí ese error”, añadió.

    “No sirvió (pedirle matrimonio a ‘Cachaza’) (…) Sí, invertí un montón de dinero, un viaje increíble, pero no fue el momento correcto y veo en esa situación que sí están en su mejor momento”, precisó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hermana de Daniela Darcourt rompe el silencio y expone su verdad sobre relación con la salsera: "Es complicado"

    Rafael Cardozo confiesa qué siente hoy por ‘Cachaza’

    Durante una reciente entrevista, Rafael Cardozo fue puesto en aprietos por Janet Barboza, quien quiso saber si aún quedaban sentimientos hacia su expareja Carol Reali. El exchico reality no esquivó la pregunta y respondió de manera sincera.

    “La verdad yo solo le deseo lo mejor, ¿si queda un sentimiento? Mira, me queda un sentimiento de respeto y lo que tengo en la cabeza es que ella es muy buena persona”, expresó el brasileño, dejando claro que guarda aprecio por la modelo pese al fin de su relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rafael Cardozo admite su error al esperar más de 10 años para pedirle matrimonio a 'Cachaza'
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Rafael Cardozo reacciona al ver anillo de 4 mil dólares que recibió 'Cachaza' y lo compara con el que él le dio: "Yo sí he invertido bastante"

    Gian Piero Díaz confiesa que padece dolorosa enfermedad crónica que heredaron sus hijos: “No la puedo combatir”

    Hermana de Daniela Darcourt rompe el silencio y expone su verdad sobre relación con la salsera: "Es complicado"

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla enfurece y toma radical medida contra cirujano casado con quien se le vinculó

    Karla Tarazona explota y tilda de infiel a Isabel Acevedo tras hablar de Christian Domínguez y recordar su pasado

    Gustavo Salcedo enternece con cariñoso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de escándalo: “Estaré a tu lado”

    Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes al confesar que quiso volver con Rodrigo Cuba

    Alfredo Zambrano: esta es la COSTOSA carrera que estudió Jimena Zambrano, la hijastra de Magaly Medina

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;