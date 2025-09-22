Rafael Cardozo se sincera sobre su relación con Carol Reali , reconociendo que esperó más de diez años para proponerle matrimonio, reflexionando sobre sus errores.

Rafael Cardozo se sinceró al hablar del reciente compromiso de Carol Reali con el actor brasileño André Bankoff. El exprometido de la modelo reconoció su error al haber esperado por más de diez años para pedirle la mano a su ahora expareja. ¿Qué pasó?

Rafael Cardozo reconoce error al pedirle matrimonio a Carol Reali

Rafael Cardozo reconoció que no le pidió matrimonio a Carol Reali en el momento que debía hacerlo y contrario a esto, dejó pasar más de diez años de relación para hacerlo, justo cuando su romance con la exchica reality estaba deteriorado.

“¿Puedo dar un consejo a los hombres?”, comenzó diciendo el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien continuó admitiendo el error. “Creo que he cometido un error en el momento de la pedida de mano, de mi parte, creo que no veo ese error por parte de André y Carol ahora”, sostuvo.

“Yo cuando he hecho el pedido en ese momento, fue fines de 2022 para 2023, ya no estábamos bien al 100%, estábamos en problemas de relación. Creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando esté todo bien, maravilloso”, sentenció.

Ethel Pozo coincidió con la respuesta de Cardozo y quiso saber qué lo llevó a decidir proponerle matrimonio a Carol Reali, pese a que ya tenían problemas de pareja. “El sentimiento era el mismo en ese momento la quería un montón, pero fue parte mía para tratar de arreglar la situación, que es un error, creo que cometí ese error”, añadió.

“No sirvió (pedirle matrimonio a ‘Cachaza’) (…) Sí, invertí un montón de dinero, un viaje increíble, pero no fue el momento correcto y veo en esa situación que sí están en su mejor momento”, precisó.

Rafael Cardozo confiesa qué siente hoy por ‘Cachaza’

Durante una reciente entrevista, Rafael Cardozo fue puesto en aprietos por Janet Barboza, quien quiso saber si aún quedaban sentimientos hacia su expareja Carol Reali. El exchico reality no esquivó la pregunta y respondió de manera sincera.