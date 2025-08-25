Tras dejar en claro que Jefferson Farfán debe cubrir los estudios universitarios de sus hijos, Melissa Klug da más detalles de la vida académica de sus herederos.

Melissa Klug sorprendió en América Hoy al contar que su hijo mayor con Jefferson Farfán, quien está por cumplir la mayoría de edad, ya inició sus estudios superiores y optó por un camino distinto al de su padre. El joven decidió seguir una carrera universitaria en lugar de dedicarse al fútbol profesional.

Según explicó la empresaria, su hijo se encuentra estudiando Administración de Empresas en una universidad local cuyo nombre no reveló. Sin embargo, adelantó que su objetivo es trasladarse a Estados Unidos para continuar con su formación académica, por lo que espera que Jefferson Farfán lo siga apoyando en esta nueva etapa. “Quiere irse a Estados Unidos a hacer un traslado. (Quiero conciliar) para que mi hijo pueda estudiar en el extranjero. Todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos”, expresó.

De esta manera, el primogénito del exfutbolista busca un futuro profesional sólido, mientras que es su hermano menor quien ha mostrado interés en seguir la carrera deportiva de su padre.

Klug desmiente rumores sobre pensión

En el mismo espacio, Melissa negó que Farfán entregue una pensión de 43 mil soles a sus dos hijos, como se ha especulado en medios, y aclaró que tampoco está buscando un monto excesivo. “Quiero dejar en claro que los montos están totalmente fuera de lugar, es una suma exorbitada”, precisó.

