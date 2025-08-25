Melissa Klug se emocionó al hablar de todo lo que hizo Raúl Marquina, padre de su hija Gianella por ellas dos.

Melissa Klug ROMPE DE EMOCIÓN al elogiar al padre de su primera hija y le dedica emotivas palabras: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

En medio de los conflictos legales que mantiene con Jefferson Farfán, Melissa Klug protagonizó un momento muy emotivo al recordar al padre de su hija mayor, Gianella Marquina. Durante una entrevista en el programa Esta noche, la empresaria no pudo evitar quebrarse al destacar la importancia que tuvo Raúl Marquina en la formación de su primogénita, quien hoy ejerce como abogada.

En la conversación con Ernesto Pimentel, la popular Chola Chabuca, Melissa habló con orgullo sobre los logros de Gianella y, entre lágrimas, agradeció públicamente el apoyo constante que Raúl brindó en su educación y crecimiento personal.

“Su padre nunca la abandonó”

Klug recordó cómo enfrentó la maternidad a una edad temprana y lo difícil que fue salir adelante. Sin embargo, destacó que siempre contó con el respaldo de Raúl Marquina. “Yo era muy joven (...) Iba a luchar por ella y que iba a ser la niña más feliz, profesional y lo he cumplido”, señaló conmovida

Con lágrimas visibles, añadió con orgullo: “Ahora es abogada, licenciada, ahora es mi abogada”. La empresaria también subrayó que Gianella se ha convertido en una mujer independiente, correcta y ejemplar, y reconoció que parte de esos logros se deben al esfuerzo de su padre. “Tengo que reconocer, decirlo, que fue también gracias a su padre. Su padre nunca la abandonó, siempre estuvo presente, le pagó los estudios, su carrera universitaria, siempre ha estado con ella”, enfatizó. Finalmente, expresó: “Raulito se lo merece”, en alusión al compromiso de Marquina con su hija.

Una relación cordial con Raúl Marquina

La relación entre Melissa Klug y Raúl Marquina ha tenido distintas etapas, pero hoy en día mantienen un vínculo respetuoso. Así lo confirmó la empresaria en una entrevista previa para Café con la Chévez del diario Trome, donde reafirmó el papel activo del padre de su hija. “Es un buen padre, siempre estuvo presente en la vida de Gianella”, aseguró.