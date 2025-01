“Mientras no tengas los documentos en regla, eres ilegal. Hay muchos que también trabajan con documentación falsa, pero mientras no tengas permiso de trabajo, corres peligro”, explicó.

“Ya me estoy asesorando con un abogado. Me ha recomendado evitar a los policías, problemas o cualquier situación donde me puedan detener. También me pidió que no hable ni firme nada, solo dé su número telefónico”, sostuvo.