El futbolista Christian Cueva no pudo contener su indignación ante la solicitud de S/. 40 mil que Pamela López le hizo para sus hijos. Asegurando que su situación financiera es distinta, Cueva se pronunció sobre el tema. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Te lo contamos aquí.

Christian Cueva ofreció una entrevista exclusiva a Andrea Llosa en su programa 'Andrea', donde abordó su tensa relación con Pamela López . El futbolista explicó que no ha logrado llegar a un acuerdo sobre la pensión alimenticia de sus tres hijos debido a la solicitud de 40 mil soles mensuales por parte de López.

A pesar de su disposición a resolver el tema, Cueva señaló que, al ser consciente de los gastos de los niños, le ofreció una cifra de 25 mil soles, propuesta que no fue aceptada por su expareja.

“Hay un cuadro donde nosotros pasamos, yo también sé cuánto gastan mis hijos. Me pidió por los tres S/.40 mil. Yo le ofrecí S/ 25 mil”, dijo el popular ‘Aladino’ al respecto de su respuesta cuando la madre de sus hijos le pidió esta cantidad.

Actualmente, debido a su cambio en la situación económica, indicó que no puede comprometerse a esa cifra, y que la cantidad que podría aportar sería considerablemente menor.

“Es lo que ofrecí...yo ya no soy el jugador que estuvo en Arabia, mi realidad es otra (...) Mi situación es otra, la señora también está trabajando (¿pero, ¿cuánto puedes dar?) No sé, Andrea, me puedo encargar el colegio, de su vestimenta, sus vacaciones, talleres”, sostuvo.