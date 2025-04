Xiomy Kanashiro vuelve a captar todas las miradas, no solo por su presunto vínculo con Jefferson Farfán y la reciente mención de Darinka Ramírez , sino por cómo enfrenta la controversia: con estilo. En medio del revuelo, la conductora ha optado por el silencio mediático y un poderoso lenguaje visual.

Fiel a su esencia fashionista , Xiomy dejó que su look hablara por ella: un deslumbrante mini vestido dorado que reemplaza al clásico negro como símbolo de fuerza y elegancia. Más que una elección estética, su aparición confirma que en la moda —y en la vida pública—, a veces brillar es la mejor respuesta.

Con un aire de estrella renacida, Xiomy Kanashiro se adueñó del centro de atención con un look que grita glamour y seguridad. La influencer y figura mediática lució un mini vestido dorado ceñido al cuerpo que resaltó su silueta con un aire sofisticado y atrevido, marcando un statement de empoderamiento fashionista.

El conjunto se elevó con accesorios en tono oro y detalles de pedrería blanca, incluyendo un collar fino con un destello de color que aportó equilibrio y sofisticación. Pero su apuesta dorada no terminó ahí: su beauty look fue una extensión del outfit, con labios nude de acabado brillante y sombras metálicas que replicaban el resplandor del vestido. Xiomy no solo vistió dorado, lo encarnó como una auténtica diosa contemporánea, dejando en claro que en el mundo de la moda, ella domina el arte de brillar justo cuando más se habla de ella.