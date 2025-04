Días después de su regreso a Lima, Xiomy sorprendió en redes con una serie de fotografías donde demostró su estilo chic y fashionista. Lo que más llamó la atención fue un exclusivo bolso de Louis Vuitton, un accesorio de lujo que no se le había visto antes y que elevó por completo su look. Así fue el look de la bailarina y el detalle que se robó todas las miradas.