Xiomy Kanashiro, presentadora de TV y pareja del exfutbolista Jefferson Farfán, volvió a captar todas las miradas en redes sociales, esta vez con un impactante enterizo de encaje floral que desbordó sensualidad y elegancia. Lejos de los bolsos de marca que mostró en su viaje a Madrid, su nuevo look dejó claro que domina las tendencias más osadas de la moda.

La también actriz y bailarina compartió su outfit en Instagram, donde se autodenominó "bombón", desatando furor entre sus seguidores. El enterizo, con transparencias y cortes cut out, confirmó que Xiomy no teme arriesgarse y brillar con estilo propio.

LEER MÁS: Darinka Ramirez arrasa en redes con trend de TikTok con un look sporty comfy

Xiomy Kanashiro vuelve a marcar tendencia con su look más arrasador hasta el momento: un enterizo de encaje floral transparente que redefine el poder de lo sensual y sofisticado. Con un diseño audaz y lleno de actitud, la prenda destaca por su imponente corte cut out en el abdomen, una abertura estratégica que no solo revela piel, sino también la vibrante personalidad de Xiomy.