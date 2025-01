El futbolista de Cienciano, Christian Cueva reveló que su matrimonio con Pamela López no fue por amor y que en más de una oportunidad, durante sus más de diez años de relación, estos terminaron en más de una oportunidad. "En muchas situaciones de mi vida me separé, tuve lapsus de separaciones con la mamá de mis hijos, tres meses, cuatro meses", le contó a Andrea.

"Se ha vuelto a reunir con un ex que yo le conozco (¿Te ha sido infiel a ti?) Mira...no te puedo asegurar porque la verdad es que tendría que tener las pruebas, pero sí, mi hermano la vio con esta persona que era un ex de ella en una discoteca, en una situación muy comprometedora de poder estar cerca de esta perso na", confesó dejando entrever que sospecharía de una infidelidad de la modelo.

“Si no están ahí yo no puedo (…) Mucha gente me señala, me juzga y está bien... Quería dejar el fútbol, me costaba mucho. Por mi cabeza pasaba dejar este tema”, dijo entre lágrimas.