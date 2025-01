Christian Cueva no se guardó ningún detalle de su vida personal. Su relación tormentosa con Pamela López y su romance con Pamela Franco , fueron algunos de los temas que conversó con la conductora Andrea Llosa este lunes 27 de enero en su programa. El futbolista incluso sorprendió al confesar que tuvo una seria conversación con Christian Domínguez , antes de oficializar su relación amorosa con la cantante. ¿Qué le dijo al ex de Franco?

VER MÁS: Christian Cueva ADMITE que NO AMABA a Pamela López cuando se casaron

Lo que más sorprendió fue su revelación sobre Christian Domínguez , pues Cueva confesó que tuvo una conversación con el ex de Pamela para iniciar oficialmente su relación con la artista y contó la respuesta que recibió de este.

"Queremos hacer las cosas bien, por eso lo primero que agarré, conversé con el papá de su hijita, con Christian y conversamos muy bien, era así la manera. Te lo digo ahora (...) me entendió, me pidió siempre el respeto, cariño y sobre todo siempre ir paso a paso", agregó sobre esa conversación que tuvo con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Con Pamela yo me conozco el año 2018 en un evento, una fiesta de unos amigos en la cual simplemente nos conocemos. No va más allá de eso, pero yo venía con mis problemas con la mamá de mis hijos, nos separamos en meses, yo me quedaba jugando en el extranjero, ella se quedaba acá en Perú, entonces, yo tuve ese lapso de haberme separado de ella y empecé a conocer a Pamela”, comenzó contando.