"He visto el desmentido. Tengo que decir que he hablado con mi fuente y me confirma que Clara y Piqué no están juntos, han roto", aseguró la periodista. "No me confirman si es una ruptura definitiva o un stand by. Me llega del entorno muy cercano de la pareja. Casi familiar", agregó, pero sí dejó claro es que "ha sido una ruptura muy, muy reciente. Podríamos hablar incluso de días. Hace poco, semanas, les vieron juntos".