A pesar de no estar en la lista oficial de asistentes, Pedro decidió emprender ese camino con su hijo. Al llegar al lugar, se topó con varias barreras de seguridad que complicaban el acceso. “Me dijeron que no podía pasar porque no estaba inscrito, pero logré entrar”, relató. Gracias a su insistencia y al explicar la delicada situación del niño, un miembro del equipo de seguridad le permitió continuar, aunque le advirtió que el camino no sería sencillo.