¿Quién fue Amalia Damonte? La única mujer que el papa Francisco pidió matrimonio, pero fue rechazado

"Era un chico correcto. Siempre bueno. Su madre era muy buena. La carta que medio fue única, esas palabras me costaron una tunda de mi madre. En las líneas me decía que nos íbamos a casar y tendríamos una casita. De no casarnos, me dijo que se haría cura. Quien diría que sería papa. Esto pasó cuando teníamos 12 años", contó.