La desconocida y única hermana del papa Francisco está viva: ¿Por qué no se vían desde el 2013?

De acuerdo a diversos medios, María Elena Bergoglio , la única hermana viva del papa Francisco, reside en una institución religiosa en Ituzaingó, Argentina, bajo el cuidado de monjas debido a su delicado estado de salud. Desde la elección de su hermano como pontífice en 2013, no volvieron a encontrarse, aunque mantenían contacto a través de llamadas telefónicas.

Según su testimonio, la tarde del 13 de marzo de 2013, cuando fue elegido papa, la familia en Argentina recibió el anuncio con sorpresa y emoción. “En cuanto escuché ”Jorge Mario”, me bloqueé por completo. No llegué a oír el apellido ni el nombre que había elegido como Papa. Me puse a llorar", dijo la mujer a los medios quela fueron a ver a su casa en esa época.