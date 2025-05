Tras las recientes declaraciones de Pamela Franco, donde volvió a referirse a la infidelidad que puso fin a su relación con Christian Domínguez y aseguró que, aunque puede perdonar, jamás regresaría con quien la lastimó, 'La Mackyna', mejor amigo del cumbiambero, rompió su silencio . El también cantante no dudó en desmentir las afirmaciones de la artista , asegurando que la versión de Pamela no se ajusta a la realidad.

Además, tras las declaraciones de Pamela Franco, quien dejó entrever que Christian Domínguez no quiere ni verla y que no piensa obligarlo a compartir tiempo con su hija sugiriendo incluso que apenas cumpliría con su rol de padre, ‘La Mackyna’ no tardó en salir en su defensa. El mejor amigo del cumbiambero respaldó su conducta como padre y desmintió las insinuaciones de la cantante. “Eso no es cierto, todos saben que Christian se desvive por sus hijos”, finalizó.