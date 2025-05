Madre de hijo de Ernesto Pimentel expone sus emociones al revelar pérdida de un hijo: "Caótica y dolorosa"

Como se recuerda, el actor es padre de un pequeño que concibió con tratamiento de fertilidad con su mejor amiga Miluska Jácome. Aunque Pimentel no reveló quién fue la madre de su primer querubín, Jácome se puso emocional en redes sociales y compartió varios mensajes que hablaban de los momentos dolores y del cómo el recibir apoyo incondicional ayuda mucho. ¿También fue su pérdida?

"Al final, las personas correctas no se van. Se quedan. Están a tu lado no solo cuando la vida es fácil, sino también cuando es difícil, caótica y dolorosa. Aparecen, se preocupan y luchan por ti", "Yo siempre intento estar, porque sé lo que se siente que no estén", se puede leer.