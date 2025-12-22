Jessica Tapia se presentó en televisión y dio detalles sobre su etapa de vida casada en Estados Unidos.

Jessica Tapia volvió al Perú y causó sorpresa al reaparecer en la televisión nacional tras varios años alejada del espectáculo. La periodista y exreina de belleza, que durante este tiempo construyó una nueva vida familiar en Estados Unidos, regresó a los reflectores a través de un conocido espacio televisivo, donde habló sin filtros sobre decisiones personales que marcaron un antes y un después en su vida.

Durante la entrevista, Tapia reveló que dejó todo atrás, familia, carrera y estabilidad, para mudarse al extranjero impulsada por una relación sentimental. No obstante, también reconoció que el proceso no fue sencillo y que, con el paso del tiempo, enfrentó un fuerte desgaste emocional vinculado al matrimonio y la maternidad.

Jessica Tapia vuelve al Perú y admite que apostó todo por amor

La confesión se dio en el programa Entrometidos, donde el conductor Gino Tassara le preguntó directamente si era cierto que había renunciado a todo para seguir a su pareja en Estados Unidos. Sin titubeos, la exmodelo confirmó que tomó esa decisión de manera consciente, aun sabiendo que implicaba alejarse de las personas y costumbres que formaban parte de su vida.

Con total sinceridad, Jessica contó que su mudanza significó empezar desde cero. “Dejé absolutamente todo: mi país, mi familia, mi idioma, mi comida, incluso mi iglesia. Allá tuve que buscar un lugar donde sentirme cómoda, pasé por muchas iglesias hasta encontrar con quién y dónde me sentía identificada”, relató, evidenciando el impacto profundo que tuvo ese cambio en su identidad personal.

La confesión más dura de Jessica Tapia sobre su vida en Estados Unidos

La conversación se volvió aún más personal cuando el conductor le preguntó si alguna vez sintió arrepentimiento o deseos de volver al Perú. Fue entonces cuando Tapia habló abiertamente de la ansiedad que experimentó años después de haberse mudado.

“En el 2020 empecé a sentir ansiedad. Yo me casé en el 2013 totalmente enamorada, ilusionada hasta lo más profundo. No me importó dejar nada ni a nadie. Todo era una fantasía: el matrimonio, la ciudad hermosa, la vida nueva”, recordó.