“He tratado de darle a mis hijos lo mejor que he podido. Educación, primero, les he dado todo, abrían la boca y yo les he dado todo lo que de verdad pude”, comenzó diciendo, mientras que la periodista Mónica Delta la interrumpió diciendo: “A veces no es tan bueno, te lo digo yo también porque alguna vez por tratar de suplir la ausencia uno va llenando de cosas materiales a sus hijos”.

“Tengo dos nietos y estoy lejana de ellos. Yo hago lo posible por estar con ellos lo más seguido posible, a veces las circunstancias no me ayudan, ellos saben que los amo, me gustaría estar más cercana a ellos para darles todo lo que mi abuela me dio. Mi abuela me daba muchos consejos”, contó.