Alejandra Baigorria y Said Palao regresaron relajados de su luna miel en Europa, pese al drama que hubo alrededor de la celebración de su boda. A un mes de su boda, la pareja sigue provocando interés en los medios y las redes sociales , sobre todo por el rumor que baraja un posible embarazo de Alejandra. Sin embargo, Said salió a aclarar las cosas. ¿Qué dijo?

Hace poco le hicieron una entrevista en el programa ‘Más Espectáculos’, Said Palao comentó sobre los rumores de posible embarazo, afirmando que no tiene de donde han sacado esa versión. El esposo de la ‘Gringa de Gamarra’ recalcó que, pese haber disfrutado al máximo su luna de miel, no han tenido vestigios que insinúen la llegada de un bebé.

"Si bien nos hemos ido de luna de miel, no hemos tenido indicios, ni molestias, ni vómitos, nada. Estamos igual, pero no tenemos señales de que seamos tres o vayamos a ser tres", manifestó Palao sobre los rumores de Alejandra Baigorria .

Por otro lado, el integrante de Esto es guerra indicó que su nueva etapa de casados está caminando con tranquilidad y no están corriendo, sino yendo paso a paso. Aunque no descartó la idea de empezar una familia de manera pronta, pero explicó que en este momento no es el top de la lista. "Las cosas en nuestra relación siempre se han dado paso a paso, a su tiempo, y así seguirá siendo. En nuestro caso, ya lo buscaremos en un futuro, pero por ahora no", concluyó el guerrero.