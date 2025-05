Luego de relajarse y alejarse de la polémica por 21 días de luna de miel, Alejandra Baigorria y Said Palao regresaron a la rutina, y era obvio, que las controversias ya los alcanzaron. La ‘gringa de Gamarra’ se pronunció sobre las polémicas más comentadas en su matrimonio: la separación entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

Desde que llegó de Europa, la empresaria no ha dudado en responder sobre las especulaciones que la indicaban como la mente maestra tras el rompimiento de la relación de su amigo. En más de una ocasión ha rechazado tajantemente esos comentarios sobre haber planificado una trampa.

Alejandra se defiende y recalca que no tiene nada en contra de Onelia

Alejandra Baigorria fue abordada por un reportero de ‘Amor y Fuego’ al que le respondió sobre las declaraciones de Onelia Molina, quien en su momento insinuó que la invitación a su matrimonio tenía un trasfondo que terminaría afectando su relación con Mario Irivarren.

“Con el tiempo que tengo, que voy a planear algo para alguien que no está en mi círculo de amigos. Yo quería que Mario esté feliz y conocerla. Mi perspectiva no cambia. No tengo nada en contra de ella, en lo absoluto. Espero que ella se dé cuenta de cómo han sido las cosas”, aclaró Baigorria.

Por otro lado, la empresaria manifestó que no entiende por qué Onelia la acusa de tener malas intenciones. “No sé si tiene algo conmigo. Al día siguiente que yo me amisto con ella, saca sus fotos con Macarena Vélez y eso está bien. Yo no le digo nada porque está bien y es su amiga. ¿Cuál es el problema?”, comentó.

Alejandra comenta sobre Mario Irivarren: “Es responsable de sus actos”

Baigorria también comentó sobre el rompimiento de Mario y Onelia, reiterando que no es responsable de los hechos que se desataron todo el drama.

“A mí no me compete. El que es responsable de sus actos es Mario. Ya lo asumió, tuvo su conversación con Onelia y punto. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy amiga de Mario. Mario me habla algo y yo no sé qué hacer porque es un momento incómodo. Es todo lo que se vio, no hay más”, expresó.

Y ante la avalancha de críticas que recibió, fue enfática: “No sé por qué me quieren culpar a mí. Si otras personas quieren agrandar, es su problema”.

Amigos, enredos y un triángulo que da que hablar

Otra cosa que le consultaron fue de su reencuentro con Vania Bludau luego de su luna de miel, ya que muchos lo sintieron como una clara provocación hacia Onelia Molina. No obstante, Baigorria dejó en claro que no tiene motivos personales con nadie y que se dejen de inventar para generar malos momentos.

“No estoy para planear ni manipular nada. Estoy feliz con mi vida, mi matrimonio, mis proyectos. Si los demás tienen problemas personales, no me involucren”, concluyó.