La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se convirtió en tendencia en redes sociales, no solo por la unión de la pareja, sino por un gesto que generó controversia. Durante el primer baile de los recién casados, un video mostró a la empresaria haciendo un movimiento hacia su madre, Verónica Alcalá , lo que fue interpretado por muchos como un empujón. Las imágenes se viralizaron rápidamente, desatando críticas y especulaciones sobre la relación entre madre e hija. Ante la ola de comentarios, Baigorria decidió aclarar lo sucedido en una entrevista reciente.

“No fue así (que la rechacé). Esa fue la parte más difícil, porque yo estaba nerviosísima por el baile, porque yo no sé bailar, me bloqueo, me cuesta aprenderme los pasos y Said era mi respaldo y él me iba guiando”, sostuvo.