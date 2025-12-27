Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez deslumbraron en redes con un romántico baile durante el cumpleaños de su hija, mostrando la solidez de su relación familiar.

Juan Manuel Vargas volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por un emotivo momento familiar que no pasó desapercibido. El exfutbolista ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez se mostraron más unidos que nunca durante la celebración de cumpleaños de una de sus hijas. Un romántico baile frente a los invitados dejó en evidencia la solidez de su relación.

‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez protagonizan romántico baile

Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez demostraron que su matrimonio está más sólido que nunca. La pareja se mantiene firme y así lo dejaron ver en las redes sociales al protagonizar un romántico baile juntos en el cumpleaños de una de sus hijas.

El exfutbolista y su pareja bailaron al ritmo de ‘Devórame otra vez’ dejando ver que se aman como nunca y que están felices en su relación, pese a las revelaciones hechas por Tilsa Lozano semanas atrás en ‘El valor de la verdad’.

En el cumpleaños 16 de su hija Ánica, el ‘Loco’ Vargas se dejó ver muy enamorado de la madre de sus cinco hijos y bailando cual adolescente con esta mientras los grababan en la fiesta. “Los amo”, escribió una invitada a la reunión.

Vargas llamó la atención y causó risa entre los invitados al decidir tener un gesto íntimo con la empresaria, exhibiendo así la complicidad y amor que existe entre ambos. Como se sabe, el ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez tienen cinco hijos juntos: Luana, Ánica, Juan Manuel, Tiana y Vitto.

‘Loco’ Vargas admite que sus hijos conocen el episodio más controvertido de su pasado

Juan Manuel Vargas abrió una ventana a su vida personal durante una conversación reciente con Verónica Linares en su canal de YouTube ‘La Linares’. Lejos de hablar solo de fútbol, el exseleccionado nacional abordó un tema que marcó su historia mediática y que, con el paso del tiempo, también llegó a su entorno familiar.

El exfutbolista reconoció que sus hijos no son ajenos a la polémica que lo rodeó hace más de una década, debido a la facilidad con la que hoy circula la información en redes y plataformas digitales. Según explicó, los comentarios y búsquedas en Internet han hecho inevitable que ellos se enteren.

“Ellos preguntan… Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo. Lo que pasa es que siempre ha habido niños malosos que nombraban el nombre que no quiero tocar (Tilsa)”, relató Vargas, dejando en claro lo complejo que resulta manejar la situación.