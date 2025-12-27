Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez deslumbraron en redes con un romántico baile durante el cumpleaños de su hija, mostrando la solidez de su relación familiar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"
    'Loco' Vargas se luce en romántico momento con Blanca Rodríguez | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"

    Juan Manuel Vargas volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por un emotivo momento familiar que no pasó desapercibido. El exfutbolista ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez se mostraron más unidos que nunca durante la celebración de cumpleaños de una de sus hijas. Un romántico baile frente a los invitados dejó en evidencia la solidez de su relación.

    wapa.pe

    NO DEJES DE VER: María Pía Copello SE DESPIDE de su hijo Samuel en plenas fiestas navideñas: "Ya no regresa con nosotros"

    ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez protagonizan romántico baile

    Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez demostraron que su matrimonio está más sólido que nunca. La pareja se mantiene firme y así lo dejaron ver en las redes sociales al protagonizar un romántico baile juntos en el cumpleaños de una de sus hijas.

    El exfutbolista y su pareja bailaron al ritmo de ‘Devórame otra vez’ dejando ver que se aman como nunca y que están felices en su relación, pese a las revelaciones hechas por Tilsa Lozano semanas atrás en ‘El valor de la verdad’.

    En el cumpleaños 16 de su hija Ánica, el ‘Loco’ Vargas se dejó ver muy enamorado de la madre de sus cinco hijos y bailando cual adolescente con esta mientras los grababan en la fiesta. “Los amo”, escribió una invitada a la reunión.

    Vargas llamó la atención y causó risa entre los invitados al decidir tener un gesto íntimo con la empresaria, exhibiendo así la complicidad y amor que existe entre ambos. Como se sabe, el ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez tienen cinco hijos juntos: Luana, Ánica, Juan Manuel, Tiana y Vitto.

    wapa.pe

    LEER AQUÍ: Ale Venturo cuestiona a padres que regalan celulares a sus hijos: "Crían al parásito del mañana"

    ‘Loco’ Vargas admite que sus hijos conocen el episodio más controvertido de su pasado

    Juan Manuel Vargas abrió una ventana a su vida personal durante una conversación reciente con Verónica Linares en su canal de YouTube ‘La Linares’. Lejos de hablar solo de fútbol, el exseleccionado nacional abordó un tema que marcó su historia mediática y que, con el paso del tiempo, también llegó a su entorno familiar.

    El exfutbolista reconoció que sus hijos no son ajenos a la polémica que lo rodeó hace más de una década, debido a la facilidad con la que hoy circula la información en redes y plataformas digitales. Según explicó, los comentarios y búsquedas en Internet han hecho inevitable que ellos se enteren.

    “Ellos preguntan… Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo. Lo que pasa es que siempre ha habido niños malosos que nombraban el nombre que no quiero tocar (Tilsa)”, relató Vargas, dejando en claro lo complejo que resulta manejar la situación.

    El exjugador también compartió uno de los momentos que más lo descolocó como padre, cuando su hija lo confrontó directamente por lo que veía en redes sociales. “Mi hija me dijo: 'Papá, ¿por qué hablan esto de ti?'. Y yo le dije: 'Hijita, deja de ver eso en redes'. Todavía no sé cómo entrar en esos temas, pero ellas ya lo saben. No sé cómo explicarles”, añadió, evidenciando la dificultad de enfrentar ese capítulo de su vida frente a sus hijas.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Propuesta de matrimonio termina en humillación en concierto de Armonía 10 tras un drástico “No puedo”

    Conmoción en la cumbia peruana: Fallece a los 37 años RECONOCIDO director musical de exitosas orquestas

    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Jefferson Farfán rompe el silencio con IMPENSADO mensaje en medio de anuncio de embarazo de la madre de su menor hija

    Lo más vistos en Farándula

    Cueva llama a sus hijos y los HACE LLORAR y Pamela López LO ENFRENTA en videollamada: "No se llama con alcohol encima"

    Ale Venturo cuestiona a padres que regalan celulares a sus hijos: "Crían al parásito del mañana"

    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

    Magaly Medina recomienda a Ale Venturo terminar con el Gato Cuba tras fuerte destape

    Cueva presume su amor por Pamela Franco haciéndole masajes en los pies, pero IMPENSADO detalle desata burlas: "¿Vieron?"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;