Blanca Rodríguez lanzó TIERNAS publicaciones tras anuncio del regreso de Tilsa Lozano en ‘EVDLV’ hablando del ‘Loco’ Vargas: “Hasta Dios…”

En medio del polémico regreso de Tilsa Lozano al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, donde aparece con nueva información sobre Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, su esposa, reapareció en redes con llamativas publicaciones.

    El regreso de Tilsa Lozano al sillón rojo, después de 12 años de su primera y explosiva participación en "El valor de la verdad", reavivó uno de los episodios más polémicos de la farándula peruana: su relación con Juan Manuel Vargas. Aunque la exvengadora ha pedido en repetidas ocasiones que no se le siga vinculando con el exfutbolista, el avance publicado por Beto Ortiz mostró que Lozano vuelve a mencionarlo sin reparos, lo que provocó fuertes críticas del público por el impacto emocional que esto podría generar en Blanca Rodríguez, esposa del ‘Loco’.

    El adelanto promete nuevas revelaciones sobre episodios de violencia y traiciones durante etapas difíciles de su vida. Si bien estas referencias apuntarían a sus exparejas Jackson Mora y Miguel Hidalgo, Tilsa también alude a Vargas como “su expareja” y comenta sobre su cambio físico, generando malestar entre quienes consideran que la familia del exseleccionado ya había logrado estabilidad tras el escándalo de infidelidad de años atrás.

    Blanca Rodríguez responde con emotivas fotos en medio de la polémica

    Mientras el avance del programa estallaba en redes sociales, Blanca Rodríguez volvió a aparecer públicamente con publicaciones cargadas de sentimiento. La pareja de Vargas compartió una fotografía junto a uno de sus hijos, ambos sonrientes, acompañada del mensaje: “Te amo hasta Dios Joti”.

    La publicación recibió un inmediato “me encanta” del exfutbolista, gesto que muchos interpretaron como una reafirmación de la unión familiar en medio del ruido mediático. Horas antes, Blanca también celebró el reciente logro deportivo de su hijo, quien ganó un campeonato escolar, etiquetando a Vargas y mostrando el orgullo compartido por su pequeño.

    Aunque la familia del exdeportista ha mantenido un perfil estable y alejado de los escándalos por años, la nueva aparición de Lozano reabre viejas heridas y genera dudas sobre cómo impactará esta exposición en la tranquilidad que Blanca y su entorno parecían haber alcanzado.

