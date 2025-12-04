Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Blanca Rodríguez explota tras indignante comentario en medio de las confesiones de Tilsa por Vargas: "No se le hace daño..."

En paralelo a la reciente aparición de Tilsa Lozano en El valor de la verdad, donde ofrece nuevos detalles sobre Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, esposa del futbolista, difundió conmovedores mensajes en sus redes sociales.

    ¡Se indignó! Se confirmó que Tilsa Lozano regresará al programa El valor de la verdad para revelar más detalles sobre su complicada relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

    En paralelo, se dio a conocer que su esposa, Blanca Rodríguez, pasó un incómodo momento debido a comentarios inesperados en redes sociales, a los cuales no dudó en hacer frente.

    Blanca Rodríguez enfrenta comentario desagradable

    Todo ocurrió en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía junto a su hijo con Juan Manuel Vargas, acompañada de un tierno mensaje. Sin embargo, una usuaria hizo un comentario inapropiado sobre la apariencia del niño, sugiriendo que no se parecía a su padre.

    "Está enorme si pero guapo, no engañemos tampoco todo sus hijos salieron al papá", le escribieron, a lo que Blanca Rodríguez respondió: "Ni modo que al vecino, mi hijo es el niño más hermoso y maravilloso de este mundo terrenal, al menos así es para mí, todos mis hijos son perfectos, ¡déjame pues! No se le hace daño a nadie con eso y aprendamos que si no hay nada bueno para decir es mejor no decir nada", mostrando su molestia.

    Posteriormente, otra seguidora comentó: "Tienes que aceptar Blanca los comentarios de tus seguidores, existen bellezas y bellezas". Blanca respondió: "Así es, cada quien tiene su opinión, si no aceptara lo hubiera bloqueado, ¿pero puedo responder no?". Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el adelanto de las declaraciones de Tilsa Lozano en El valor de la verdad.

    ¿Qué dijo Tilsa Lozano en el avance de EVDLV?

    "Yo sí lo amé. Yo sí me comprometí. Yo sí lo di todo… A mí me dolió muchísimo lo que él hizo. Para mí fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo. Hay una parte de mí que apechugaba y una parte de mí que le daba mucho miedo. (...) Yo creo que tengo un pésimo radar para elegir pareja", se le escucha decir a Tilsa Lozano en el adelanto del programa.

