La interacción entre Gisela Valcárcel y Karla Tarazona durante la preventa de Panamericana Televisión se convirtió en uno de los momentos más comentados del día. Tras difundirse las imágenes, Magaly Medina intervino con una interpretación que sorprendió. Según la conductora, el saludo tendría un trasfondo que va más allá de la cordialidad. Para ella, el gesto podría estar ligado a movimientos internos en la televisión que involucrarían a Ethel Pozo.

Magaly Medina expone supuestas intenciones de Gisela Valcárcel con Ethel Pozo

La presencia de Gisela Valcárcel en la preventa de Panamericana Televisión no pasó desapercibida y, como era de esperar, Magaly Medina reaccionó al instante. Al revisar el video del saludo entre la ‘Señito’ y Karla Tarazona, la conductora lanzó una de sus frases más comentadas, calificando el gesto como “el beso de Judas más famoso del día”, una muestra de cómo suelen manejarse las relaciones en la farándula.

Pero Magaly no se quedó en la anécdota. Con su estilo directo, planteó que el saludo podría guardar una intención más estratégica vinculada al futuro televisivo de Ethel Pozo y que sería una mala jugada contra Karla Tarazona.

“La Gisela habrá dicho: ‘Te saludo hoy día porque en cuanto mi hija termine su contrato, te saco acá de la mañana y la pongo a mi Ethel’”, comentó entre risas, dejando abierta la posibilidad de un trasfondo más polémico.

¿Por qué Magaly critica el saludo entre Gisela Valcárcel y Karla Tarazona?

Magaly Medina no tardó en cuestionar el saludo entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel, asegurando que ese tipo de gestos no deberían verse como algo natural en la televisión. “No se puede hacer eso normalmente... Fue el beso entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel. No, porque eso ya fue la suma de la hipocresía que ha caracterizado toda la vida la televisión nacional”, comentó al iniciar su análisis.

La conductora señaló que este tipo de escenas son parte habitual de un medio donde, según ella, predominan las rivalidades ocultas. “En la tele, en este mundo en el que nos movemos, en este mundo de la farándula, del espectáculo, donde la gente se apuñala por detrás y donde no puedes descuidarte porque te sacan de tu lugar…”, expresó al describir el ambiente que conoce desde hace años.

Para Magaly, tanto Gisela como Karla han sabido navegar esa dinámica por pura estrategia. “En esta jungla hay que aprender todo el lenguaje posible para sobrevivir”, afirmó, antes de apuntar contra la actitud cordial de Valcárcel. “Por supuesto, Gisela Valcárcel dándosela de buena gente, después de que…”, agregó, recordando antiguas tensiones con distintas figuras.