Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

'Loco' Vargas revela la FRÍA corrección que le hacen sus hijos cuando cela a Blanca Rodríguez: "Cállate, eres el menos indicado"

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas habló sobre su vida familiar en su podcast con Christian Domínguez, compartiendo cómo sus hijos lo corrigen y manejan las redes sociales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'Loco' Vargas revela la FRÍA corrección que le hacen sus hijos cuando cela a Blanca Rodríguez: "Cállate, eres el menos indicado"
    Loco Vargas revela regaño de sus hijos | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    'Loco' Vargas revela la FRÍA corrección que le hacen sus hijos cuando cela a Blanca Rodríguez: "Cállate, eres el menos indicado"

    Juan Manuel ‘Loco’ Vargas habló sobre su vida familiar y los desafíos de ser padre en tiempos de redes sociales. En su podcast con Christian Domínguez contó cómo sus hijos lo corrigen cuando se equivoca y cómo maneja los celos hacia su esposa Blanca Rodríguez.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Juan Manuel ‘Loco’ Vargas revela el reproche que recibe de sus hijos

    Juan Manuel “Loco” Vargas sorprendió nuevamente al público al revelar el lado más humano detrás del exfutbolista. En su conversación con Christian Domínguez para su podcast, el exjugador de la selección peruana compartió anécdotas cargadas de humor, honestidad y lecciones de vida aprendidas junto a sus cinco hijos.

    Vargas contó cómo su vida dio un giro desde que dejó el fútbol profesional, enfocándose hoy en su hogar y en la crianza de sus hijos, quienes no dudan en ponerlo en su lugar cuando se equivoca.

    “Ahora tenemos hijos grandes y queremos protegerlos de ese espacio, pero ya no podemos porque eso está contaminado. Se meten a las redes, y las mías, que son grandes, automáticamente escanean tu vida y lo que pasaste”, explicó, refiriéndose a la exposición que conlleva su pasado mediático.

    El exlateral de Fiorentina y Universitario también habló de los retos de la tecnología en la familia: todos sus hijos tienen celular, lo que facilita la comunicación, pero también genera situaciones incómodas. “Todos tienen celular, y eso está j… Ya tú imaginas qué me preguntan”, dijo entre risas, recordando preguntas sobre momentos de su vida pública, como su romance con Tilsa Lozano.

    El momento más comentado de la charla llegó cuando Vargas confesó sus celos hacia Blanca Rodríguez. “Si cuando molesto a su vieja por celos, me dicen: ‘Por favor, tú cállate, que eres el menos indicado’. Estás jodid* ahí”, contó entre risas, dejando claro que sus hijos no dudan en marcarle límites y mantenerlo con los pies en la tierra.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Así respondió Susy Díaz a IMPENSADO mensaje que recibió de Cueva y esto hizo el futbolista tras su respuesta: "¿Para qué le dije eso?"

    Juan Manuel “Loco” Vargas reacciona a comentario de sus hijos

    Juan Manuel “Loco” Vargas habló con humor sobre cómo sus hijos lo confrontan, pero sus palabras reflejan madurez y complicidad familiar. Lejos de molestarse, destacó que se siente orgulloso de que sus hijos tengan la libertad de decirle las cosas con sinceridad.

    “Me vacila que me digan las cosas en la cara, porque eso significa que no me tienen miedo, que hay respeto. Prefiero eso a que me vean como alguien con quien no se puede hablar”, comentó.

    El exfutbolista también reflexionó sobre la dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde las redes sociales exponen incluso los momentos más personales. “Ya no hay manera de esconderte. Todo está ahí. Pero lo importante es que en casa sepan quién eres realmente. Afuera pueden decir lo que sea, pero lo que importa es lo que se vive dentro de la familia”, expresó con firmeza.

    Durante la conversación, Christian Domínguez coincidió con Vargas en lo complicado que es criar hijos bajo la exposición digital, y ambos compartieron experiencias sobre cómo equilibrar la fama con la vida familiar. Para el “Loco”, la clave está en dar ejemplo: “A veces uno se equivoca, pero ellos te miran todo el tiempo. Si tú pides respeto, tienes que darlo. Y si quieres que confíen en ti, tienes que ser transparente”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Loco' Vargas revela la FRÍA corrección que le hacen sus hijos cuando cela a Blanca Rodríguez: "Cállate, eres el menos indicado"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Maju Mantilla COMPARTE conmovedor mensaje a su hija por primera comunión tras fuerte duelo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López desata furor al revelar si espera a su quinto hijo y lanza explosiva confesión: "Paul quiere tener un bebé conmigo"

    Said Palao y Alejandra Baigorria REAPARECEN y muestran la realidad de su matrimonio tras CHATS con otra mujer

    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Joven denuncia que ‘Yo soy’ rechazó su casting por imitar a una artista “no conocida”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;