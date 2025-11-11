'Loco' Vargas revela la FRÍA corrección que le hacen sus hijos cuando cela a Blanca Rodríguez: "Cállate, eres el menos indicado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Juan Manuel ‘Loco’ Vargas habló sobre su vida familiar y los desafíos de ser padre en tiempos de redes sociales. En su podcast con Christian Domínguez contó cómo sus hijos lo corrigen cuando se equivoca y cómo maneja los celos hacia su esposa Blanca Rodríguez.
Juan Manuel ‘Loco’ Vargas revela el reproche que recibe de sus hijos
Juan Manuel “Loco” Vargas sorprendió nuevamente al público al revelar el lado más humano detrás del exfutbolista. En su conversación con Christian Domínguez para su podcast, el exjugador de la selección peruana compartió anécdotas cargadas de humor, honestidad y lecciones de vida aprendidas junto a sus cinco hijos.
Vargas contó cómo su vida dio un giro desde que dejó el fútbol profesional, enfocándose hoy en su hogar y en la crianza de sus hijos, quienes no dudan en ponerlo en su lugar cuando se equivoca.
“Ahora tenemos hijos grandes y queremos protegerlos de ese espacio, pero ya no podemos porque eso está contaminado. Se meten a las redes, y las mías, que son grandes, automáticamente escanean tu vida y lo que pasaste”, explicó, refiriéndose a la exposición que conlleva su pasado mediático.
El exlateral de Fiorentina y Universitario también habló de los retos de la tecnología en la familia: todos sus hijos tienen celular, lo que facilita la comunicación, pero también genera situaciones incómodas. “Todos tienen celular, y eso está j… Ya tú imaginas qué me preguntan”, dijo entre risas, recordando preguntas sobre momentos de su vida pública, como su romance con Tilsa Lozano.
El momento más comentado de la charla llegó cuando Vargas confesó sus celos hacia Blanca Rodríguez. “Si cuando molesto a su vieja por celos, me dicen: ‘Por favor, tú cállate, que eres el menos indicado’. Estás jodid* ahí”, contó entre risas, dejando claro que sus hijos no dudan en marcarle límites y mantenerlo con los pies en la tierra.
Juan Manuel “Loco” Vargas reacciona a comentario de sus hijos
Juan Manuel “Loco” Vargas habló con humor sobre cómo sus hijos lo confrontan, pero sus palabras reflejan madurez y complicidad familiar. Lejos de molestarse, destacó que se siente orgulloso de que sus hijos tengan la libertad de decirle las cosas con sinceridad.
“Me vacila que me digan las cosas en la cara, porque eso significa que no me tienen miedo, que hay respeto. Prefiero eso a que me vean como alguien con quien no se puede hablar”, comentó.
El exfutbolista también reflexionó sobre la dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde las redes sociales exponen incluso los momentos más personales. “Ya no hay manera de esconderte. Todo está ahí. Pero lo importante es que en casa sepan quién eres realmente. Afuera pueden decir lo que sea, pero lo que importa es lo que se vive dentro de la familia”, expresó con firmeza.
Durante la conversación, Christian Domínguez coincidió con Vargas en lo complicado que es criar hijos bajo la exposición digital, y ambos compartieron experiencias sobre cómo equilibrar la fama con la vida familiar. Para el “Loco”, la clave está en dar ejemplo: “A veces uno se equivoca, pero ellos te miran todo el tiempo. Si tú pides respeto, tienes que darlo. Y si quieres que confíen en ti, tienes que ser transparente”, concluyó.