Juan Manuel Vargas reveló el motivo por el cual ha dejado de salir a fiestas. El exfutbolista confesó que cambió su estilo de vida gracias a su esposa Blanca Rodríguez.

Juan Manuel Vargas confiesa por qué dejó de salir y qué tiene que ver su esposa Blanca Rodríguez | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Juan Manuel Vargas confiesa por qué dejó de salir y qué tiene que ver su esposa Blanca Rodríguez | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

¿Por qué Juan Manuel Vargas dejó las salidas a fiestas y qué tiene que ver su esposa Blanca Rodríguez? El exfutbolista fue el invitado al podcast de su amigo Jefferson Farfán y juntos recordaron vivencias de años atrás, cuando el ‘Loco’ Vargas acostumbrara a llevar una vida de fiesta. Este reveló que las cosas han cambiado a sus 40 años y que ahora lleva la vida distinta gracias a su esposa y sus hijos.

El exjugador de fútbol hizo reír a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola al recordar la vez que su esposa lo botó de la casa y tuvo que dormir en su auto, por lo que confesó que ya no sale de noche, pues la madre de sus hijos toma una decisión radical para cuidar de él. ¿De qué se trata?

‘Loco’ Vargas revela que su esposa lo ‘amarra’ después que sale de fiesta

Jefferson Farfán le recordó a Juan Manuel la vez que lo encontró durmiendo en su auto de madrugada y el exjugador de Fiorentina reconoció que su pareja no lo dejó entrar a la casa por haber llegado a las 4 de la madrugada.

“Era vacaciones, me botaron (…) Eran las cuatro de la mañana, llegué en mi carro y me estacioné. Toqué el timbre ya casi las cinco y no abrían. Fue palta esa vaina. Chapé carro, pues. Estábamos en plena humedad.¡Y justo pasa el más jodid*! Ya luego me contó eso llegando al entrenamiento, le dije que había hecho doble horario”, contó.

El ‘Loco’ Vargas hizo memoria para hablar sobre los años de gloria en los que salía de juerga con sus compañeros en la selección peruana, resaltando que ya no suele tomar licores costosos y que más bien busca las promociones.

“Tú sabes pues, negro, nos metíamos nuestros buenos tragos (…) Ahora tomo chela… Ya cuando empecé a ver que el Pediasure estaba 120 o 130 soles, me dije: ‘Huev*n, ya no juegas en Europa’. Antes te metías tu Don cariñón (gastar dinero), ahora chapo nomás cerveza helada y encima de promoción. Pero bueno, uno ha disfrutado”, dijo el exdeportista.

Además, Vargas dejó en shock al confesar que ya no sale como antes lo solía hacer, pues su esposa Blanca Rodríguez se encarga de tomar medidas para cuidarlo cuando llega a casa. “Ya no salgo. Cuando llego mi mujer me envuelve en toalla y así me deja amarrado”, relató.

El secreto de la relación del ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez

Pese a que su matrimonio se vio al borde del abismo, luego de que se revelara la infidelidad del ‘Loco’ Vargas con Tilsa Lozano cuando estaba casado con Blanca Rodríguez, estos decidieron seguir juntos y ahora, el exintegrante de ‘Los cuatro fantásticos’ contó cuál era el secreto para tener una relación tan larga y aún con la llama viva del amor después de más de 10 años.