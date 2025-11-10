Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

Así respondió Susy Díaz a IMPENSADO mensaje que recibió de Cueva y esto hizo el futbolista tras su respuesta: "¿Para qué le dije eso?"

Susy Díaz revela un curioso episodio con Christian Cueva. La exvedette contó que el futbolista la contactó por Instagram y reveló cómo fue el desenlace de este encuentro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Así respondió Susy Díaz a IMPENSADO mensaje que recibió de Cueva y esto hizo el futbolista tras su respuesta: "¿Para qué le dije eso?"
    Susy Díaz reacciona a mensaje de Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Así respondió Susy Díaz a IMPENSADO mensaje que recibió de Cueva y esto hizo el futbolista tras su respuesta: "¿Para qué le dije eso?"

    Susy Díaz volvió a acaparar titulares tras revelar un curioso episodio con el futbolista Christian Cueva que pocos conocían. Durante su paso por ‘El Valor de la Verdad’, la exvedette contó cómo el jugador de la selección peruana la contactó por redes sociales, dando inicio a una breve conversación que terminó de forma inesperada. Entre risas, Susy detalló cómo fue ese intercambio virtual y cuál fue la respuesta que, según ella misma, puso punto final al acercamiento con el popular “Aladino”.

    wapa.pe

    NO DEJES DE VER: Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Susy Díaz revela cómo terminó su inesperada conversación con Christian Cueva

    Fiel a su estilo espontáneo y sin filtros, Susy Díaz volvió a dar de qué hablar tras una confesión que dejó sin palabras a más de uno. Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', la artista contó que Christian Cueva, cuando gozaba de gran popularidad en el fútbol peruano, le escribió directamente a través de Instagram, dando pie a un breve, pero curioso intercambio.

    Mientras se encontraba frente al clásico sillón rojo, Beto Ortiz lanzó una pregunta que provocó un silencio absoluto en el set: “¿Te afanaba Christian Cueva?”. Con total naturalidad, Susy respondió: “Sí”. La afirmación bastó para que el público reaccionara entre risas y sorpresa, mientras la exvedette explicaba que el mensaje le llegó justo cuando el futbolista vivía su mejor momento deportivo.

    “Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo. Me dijo: ‘¿Cómo estás?’”, narró Susy, recordando aquel contacto virtual con humor. Pero lo que realmente llamó la atención fue su respuesta al popular “Aladino”, una que, según ella misma, puso fin inmediato a la conversación.

    Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”, contó entre carcajadas, dejando claro que su educación y franqueza bastaron para cerrar cualquier intento de coqueteo.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Conductores argentinos se burlan y critican look de Magaly Medina: "Se viste como niña de 15"

    Susy Díaz explica el verdadero motivo por el que Christian Cueva se habría contactado con ella

    Entre risas y anécdotas, Susy Díaz sorprendió al contar que el mensaje que recibió de Christian Cueva podría no haber tenido un trasfondo romántico, sino más bien laboral. La exvedette recordó que, en aquella época, el futbolista gozaba de gran fama y ella se encontraba en plena racha creativa con sus populares “dietas”, esas frases ingeniosas y llenas de humor que dedicaba a distintas figuras del espectáculo y el deporte.

    “Como estaba haciendo las dietas a los futbolistas, entonces me escribe. Ahí tengo su mensaje en el Instagram”, relató la excongresista, dejando entrever que el contacto del jugador llegó justo en ese contexto de auge mediático. Pese a las especulaciones sobre un posible coqueteo, Susy descartó cualquier malentendido y aseguró que su interpretación del mensaje fue totalmente profesional. “Yo creo que me escribió para que le hiciera su dieta”, afirmó con picardía, convencida de que el interés del popular “Aladino” estaba más vinculado a su creatividad que a cualquier otra intención.

    SOBRE EL AUTOR:
    Así respondió Susy Díaz a IMPENSADO mensaje que recibió de Cueva y esto hizo el futbolista tras su respuesta: "¿Para qué le dije eso?"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Conductores argentinos se burlan y critican look de Magaly Medina: "Se viste como niña de 15"

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Lo más vistos en Farándula

    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"

    Hijo de Karla Tarazona enfrentó al novio de Camila Domínguez y LO BOTÓ de su casa por defenderla

    Christian Domínguez presenta más de 10 pruebas contra Melanie Martínez por presunta violencia hacia su hija

    Joven denuncia que ‘Yo soy’ rechazó su casting por imitar a una artista “no conocida”

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;