Susy Díaz revela un curioso episodio con Christian Cueva . La exvedette contó que el futbolista la contactó por Instagram y reveló cómo fue el desenlace de este encuentro.

Susy Díaz volvió a acaparar titulares tras revelar un curioso episodio con el futbolista Christian Cueva que pocos conocían. Durante su paso por ‘El Valor de la Verdad’, la exvedette contó cómo el jugador de la selección peruana la contactó por redes sociales, dando inicio a una breve conversación que terminó de forma inesperada. Entre risas, Susy detalló cómo fue ese intercambio virtual y cuál fue la respuesta que, según ella misma, puso punto final al acercamiento con el popular “Aladino”.

Susy Díaz revela cómo terminó su inesperada conversación con Christian Cueva

Fiel a su estilo espontáneo y sin filtros, Susy Díaz volvió a dar de qué hablar tras una confesión que dejó sin palabras a más de uno. Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', la artista contó que Christian Cueva, cuando gozaba de gran popularidad en el fútbol peruano, le escribió directamente a través de Instagram, dando pie a un breve, pero curioso intercambio.

Mientras se encontraba frente al clásico sillón rojo, Beto Ortiz lanzó una pregunta que provocó un silencio absoluto en el set: “¿Te afanaba Christian Cueva?”. Con total naturalidad, Susy respondió: “Sí”. La afirmación bastó para que el público reaccionara entre risas y sorpresa, mientras la exvedette explicaba que el mensaje le llegó justo cuando el futbolista vivía su mejor momento deportivo.

“Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo. Me dijo: ‘¿Cómo estás?’”, narró Susy, recordando aquel contacto virtual con humor. Pero lo que realmente llamó la atención fue su respuesta al popular “Aladino”, una que, según ella misma, puso fin inmediato a la conversación.

“Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”, contó entre carcajadas, dejando claro que su educación y franqueza bastaron para cerrar cualquier intento de coqueteo.

Susy Díaz explica el verdadero motivo por el que Christian Cueva se habría contactado con ella

Entre risas y anécdotas, Susy Díaz sorprendió al contar que el mensaje que recibió de Christian Cueva podría no haber tenido un trasfondo romántico, sino más bien laboral. La exvedette recordó que, en aquella época, el futbolista gozaba de gran fama y ella se encontraba en plena racha creativa con sus populares “dietas”, esas frases ingeniosas y llenas de humor que dedicaba a distintas figuras del espectáculo y el deporte.