Susy Díaz revela que Christian Cueva le afanaba por chat cuando seguía con Pamela López: "Tu esposa..."

Susy Díaz revela que Christian Cueva le afanaba por chat cuando seguía con Pamela López: "Tu esposa..."

La exvedette sorprendió en ‘EVDLV’ al confesar que Christian Cueva la afanaba por redes sociales y mostró la conversación tras la que él se alejó de ella. ¿Qué tiene que ver Pamela López?

    Susy Díaz revela que Christian Cueva le afanaba por chat cuando seguía con Pamela López: "Tu esposa..."
    La siempre polémica Susy Díaz volvió a acaparar titulares tras su participación en ‘El valor de la verdad’. Durante el programa, la exvedette sorprendió al confesar que Christian Cueva le escribió directamente por Instagram cuando estaba en la cima de su carrera.

    Sentada en el icónico sillón rojo, dejó impactados a Beto Ortiz y al público al revelar que el futbolista le mostró interés, y que incluso conserva el mensaje como prueba.

    wapa.pe

    Durante la novena pregunta del cuestionario en ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz lanzó una pregunta que inmediatamente captó la atención de todos en el estudio: “¿Te afanaba Christian Cueva?”, indagó con evidente intriga. Sin titubear, Susy Díaz respondió un firme “Sí”, mientras la clásica música de suspenso del programa acentuaba el momento, provocando risas, comentarios y una mezcla de curiosidad entre los presentes.

    “Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo”, recordó la exvedette, situando la situación en un momento en el que Cueva se encontraba en la cima de su carrera y gozaba de gran popularidad tanto en el ámbito deportivo como mediático. Susy relató que su mensaje llegó mientras ella realizaba las famosas ‘dietas’ a varios futbolistas, una especie de cábalas con frases creativas que se volvieron virales.

    wapa.pe

    Como estaba haciendo las dietas a los futbolistas, entonces me escribe. Ahí tengo su mensaje en el Instagram”, insistió Susy entre risas. “Yo creo que me escribió para que le hiciera su dieta. Me dijo: ‘¿Cómo estás?’”, añadió, imitando el tono con el que —según ella— el jugador le escribió. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la respuesta que la exvedette le dio, mostrando su ingenio y prudencia.

    Ante la pregunta de Ortiz sobre qué respondió, Díaz explicó que decidió mantener una actitud cordial pero cautelosa, y que probablemente ese mensaje fue suficiente para cortar cualquier tipo de comunicación futura: “Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”, confesó entre risas, dejando claro que no hubo más interacción.

    El público no pudo contener su reacción ante la ocurrencia de Susy, mientras Ortiz bromeaba sobre lo rápido que “Aladino” desapareció del chat tras recibir el saludo familiar de la exvedette, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la noche.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

