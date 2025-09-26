Wapa.pe
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

Beto Ortiz desafía a Farfán tras intento de censura a EVDLV de 'Cri Cri': "El dinero no calla a los periodistas"

Beto Ortiz respondió con firmeza a la defensa de Farfán, que intenta frenar la emisión de ‘EVDLV’ con el testimonio de su primo Cristian Martínez.

    Beto Ortiz desafía a Farfán tras intento de censura a EVDLV de 'Cri Cri': "El dinero no calla a los periodistas"
    Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán por intentar cancelar 'EVDLV' con ‘Cri Cri | Composición Wapa
    Beto Ortiz desafía a Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

    La tensión en el ámbito mediático se disparó tras conocerse el intento de censura contra la próxima edición de El Valor de la Verdad. Una carta notarial enviada a Panamericana Televisión exige cancelar la emisión del domingo 28 de septiembre, en la que Christian Antonio Martínez Guadalupe, alias ‘Cri Cri’, revelará su verdad sobre los hechos que lo llevaron a prisión y su vínculo familiar con Jefferson Farfán. Frente a ello, Beto Ortiz respondió con firmeza, asegurando que el dinero no silencia a los periodistas.

    En la edición del 25 de septiembre de Magaly TV La Firme se difundió la voz de Beto Ortiz, quien reafirmó que no se dejará intimidar. Con determinación, el conductor sostuvo: “Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero para su mala suerte no tiene el poder de callar a los periodistas”. Sus declaraciones avivaron la discusión sobre la libertad de expresión y el impacto de las acciones judiciales.

    Panamericana TV se deslinda en caso Cri Cri: “No es retroactiva”

    La carta notarial enviada a Panamericana exigió detener la promoción y cancelar la emisión completa de El Valor de la Verdad, advirtiendo acciones legales en caso de incumplimiento. Beto Ortiz señaló a Jefferson Farfán como responsable de este “voluminoso expediente” que, según él, intenta silenciar con dinero.

    Magaly Medina expresó sorpresa por la rapidez con la que el Poder Judicial otorgó medidas de protección contra Cristian Martínez, alias ‘Cri Cri’. “Lo que nos asombra a todos es la celeridad con la que ha salido esta resolución el 24 de septiembre, justo cuando la promoción del programa salió al aire”, comentó, insinuando posibles presiones externas.

    Mientras tanto, el abogado de la denunciante, Javier Muñoz, remarcó que aún existe una apelación pendiente y afirmó: “Él es el autor en la sentencia, aunque haya sido absuelto. Eso no significa que sea inocente”.

    Pese a la resolución que prohíbe a Cri Cri dar entrevistas sobre el caso, Ortiz confirmó que la edición se transmitirá sin cambios. “No pueden pretender una resolución retroactiva que nos impida en el pasado grabar algo que ya se grabó. No lo van a poder evitar”, sostuvo.

    ;