En redes sociales circula un video que revela cómo es la relación entre Susana Alvarado y Briela Cirilo, integrantes de Corazón Serrano.

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más populares del Perú, y sus integrantes siempre están bajo la mirada del público. En los últimos días, un video que circula en redes sociales ha llamado la atención de sus seguidores, ya que mostraría cómo es realmente la relación entre Susana Alvarado y su compañera Briela Cirilo.

Las imágenes han generado comentarios y especulaciones sobre la dinámica entre ambas artistas, dejando al descubierto aspectos que hasta ahora se desconocían de su convivencia dentro de la banda.

Susana Alvarado y Briela Cirilo: la verdad sobre su relación en Corazón Serrano

A través de sus cuentas de Instagram, las jóvenes artistas sorprendieron a sus seguidores al publicar un video que muestra la fuerte amistad que comparten. Esto llamó la atención, ya que desde hace varios meses circulan rumores sobre posibles tensiones entre algunas integrantes de la agrupación piurana.

En las imágenes difundidas en redes, se puede ver a ambas cantantes protagonizando una divertida escena que provocó risas entre sus seguidores y Briela. En el clip, la pareja de Paco Bazán causa sorpresa al imitar a un famoso personaje del cine de terror.

“Mi loca”, escribió Susana en la publicación, a lo que Briela Cirilo respondió con un mensaje similar: “En vano no es mi loca”. Este intercambio evidenció la cercana amistad que mantienen, dejando atrás los rumores de distanciamiento dentro de Corazón Serrano.

¿Quién es Briela Cirilo?

Tania Gabriela Cirilo, conocida artísticamente como Briela Cirilo, se ha destacado en la escena musical y ganó popularidad tras integrarse a la reconocida agrupación Corazón Serrano, una de las más importantes del Perú. Nacida el 17 de febrero de 1997 en Callao, Briela ha logrado reconocimiento gracias a su versatilidad vocal, dominando géneros como la cumbia y la salsa.