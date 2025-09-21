¡El último romántico! Christian Domínguez interrumpió el programa de Karla Tarazona en Radio Panamericana para sorprenderla con un emotivo detalle. Mientras la conductora entrevistaba a los miembros de la Gran Orquesta Internacional, el cumbiambero ingresó al set con un ramo de flores amarillas para engreír a Karla.

Christian Domínguez engríe a Karla Tarazona con flores amarillas

En el marco del 21 de septiembre, fecha donde se suelen regalar flores amarillas, Christian Domínguez no desaprovechó la oportunidad y tuvo un tierno gesto con Karla Tarazona engriéndola con un ramo de girasoles en pleno programa radial en vivo.

"A mi señora le encantan las flores amarillas y los girasoles los adora porque significa muchas cosas para ella y bueno, estamos en una entrevista con la Gran Orquesta y hemos aprovechado la oportunidad de casualidad se dio el mismo día y le vamos a dar una sorpresa con este ramo que le encanta, en vivo y diciéndole todo lo bonito que se pueda decir", dijo el cantante frente a cámaras antes de ingresar.

"Con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, bueno coincidentemente, te encantan las flores amarillas (...) Aparte que te admiramos un montón, te queremos un montón, yo te adoro, yo te amo, que sigas triunfando, vive tu máximo esplendor, eres una gran madre, una gran trabajadora y por eso Dios te está dando todo lo que tú has anhelado, todo lo que estás pidiendo, lo estás logrando", expresó dejando a Karla sin palabras y muy emocionada.

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez

La presentadora de Panamericana Televisión fue consultada por la posibilidad de recibir un anillo de compromiso por parte de Domínguez y esta no titubeó y aunque admitió que para ella el tamaño de la joya no tiene importancia, sí considera necesario que este le proponga matrimonio.

"Si Christian Domínguez te pide matrimonio ¿tiene valor el tamaño de la roca con el que te piden matrimonio?", le preguntó uno de los integrantes de la Gran Orquesta Internacional. Karla se sinceró y confesó qué pensaba de esto. "Bueno, en realidad, en mi caso, no, el tamaño de la roca no tiene importancia, a veces los detalles y lo que demuestras, porque más que palabras son las acciones, puede valer más que algo material, que una sortija", respondió.