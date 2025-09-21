El fuego mediático entre Karla Tarazona e Isabel Acevedo se intensifica tras un comentario burlón de la bailarina sobre el regreso de la conductora con Christian Domínguez. La reacción de Karla no se hizo esperar y recordó parte del polémico pasado de ‘Chabelita’.

Al ser abordada por una reportera sobre la relación retomada de su expareja con Tarazona, Acevedo respondió entre risas: “¿Cómo no me voy a enterar? ¿Las redes sociales para qué están? No me voy a hacer la loca…“.

Karla Tarazona no olvida el pasado de 'Chabelita'

El enfrentamiento se intensifica al recordar que ‘Chabelita’ no solo habría intervenido en la relación de Tarazona con Domínguez, sino que además le habría sido infiel a una de sus exparejas.

“Mejor le preguntamos a Kervin Valdizán, el bailarín que cuerneó. Por eso, no entiendo cómo las personas se esmeran en hundirse solas, si es tan fácil decir ‘lo olvidé’ o ‘por respeto, no hablo de ese tema’, y listo, pero algunas personas nunca aprenden”, añadió Tarazona.

Finalmente, Karla lanzó un ultimátum a Isabel. “Espero que haya entendido bien el mensaje, porque si se vuelve a olvidar, quiere ser graciosa o hacer más comentarios innecesarios, pues que no se preocupe, yo puedo hacer que todos recordemos su historia”, concluyó, abriendo un nuevo capítulo en esta controversia que mantiene atentos a los seguidores del espectáculo.

Karla Tarazona y su deseo de convertirse en madre con Christian Domínguez

El romance de Karla y Christian Domínguez sigue dando que hablar, no solo por su reconciliación tras años separados, sino también por los planes que vienen construyendo. La conductora expresó que desea tener una hija, mientras que el cumbiambero también se mostró entusiasmado con la idea de ampliar la familia.

A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito, ja, ja”, comentó Domínguez.