Isabel Acevedo REAPARECE luego que hija de Christian Domínguez la eligiera sobre Karla Tarazona: "Creando confianza"

La hija mayor de Christian Domínguez , llamó la atención al revelar que Isabel Acevedo fue su mejor madrastra pese a lo sucedido con Karla Tarazona . ¿Qué dijo ‘Chabelita’ tras estas declaraciones?

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, provocó una polémica al contar en un vivo que sobre las exparejas de su padre, siendo Karla Tarazona la actual. Luego de preferir a Isabel Acevedo como mejor madrastra pese a lo que le hizo a la madre de su hermanito, la ‘Chabelita’ reapareció en Instagram. ¿Se pronunció sobre el tema?

Isabel Acevedo reaparece en redes sociales tras declaraciones de la hija de Christian Domínguez

La hija de mayor de Christian Domínguez sorprendió al referirse por primera vez sobre las exparejas de su padre y, aunque muchos pensaron que tendría una mejor relación con Karla Tarazona, quien ha estado en diversos eventos con ella, la joven afirmó que fue con Isabel con quien mejor se llevó.

"¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero", dijo enviándole un beso volado. Asimismo, prefirió no mencionar cómo inició la relación de la bailarina con su padre, quien en ese momento estaba con Karla Tarazona afirmando que eso son ‘problemas de adultos’ y eso no cambiará el concepto sobre ‘Chabelita’.

Tras esto, muchos esperaban que Isabel Acevedo se pronuncie, pero la bailarina que está casada y reside en Estados Unidos está enfocada en su salón de belleza, el cual se abierto camino teniendo éxito en la zona donde vive.

"Un día en el estudio, creando confianza y realzando belleza en cada mujer. Gracias a mis hermosas clientas", escribió en un video donde muestra todos los trabajos que hizo durante el día en Isabel Acevedo Hairstylist & Make up artist.