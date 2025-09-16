Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Isabel Acevedo REAPARECE luego que hija de Christian Domínguez la eligiera sobre Karla Tarazona: "Creando confianza"

La hija mayor de Christian Domínguez, llamó la atención al revelar que Isabel Acevedo fue su mejor madrastra pese a lo sucedido con Karla Tarazona. ¿Qué dijo ‘Chabelita’ tras estas declaraciones?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Isabel Acevedo REAPARECE luego que hija de Christian Domínguez la eligiera sobre Karla Tarazona: "Creando confianza"
    La hija mayor de Christian Domínguez pasó aprietos. | Composición Wapa.
    Isabel Acevedo REAPARECE luego que hija de Christian Domínguez la eligiera sobre Karla Tarazona: "Creando confianza"

    Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, provocó una polémica al contar en un vivo que sobre las exparejas de su padre, siendo Karla Tarazona la actual. Luego de preferir a Isabel Acevedo como mejor madrastra pese a lo que le hizo a la madre de su hermanito, la ‘Chabelita’ reapareció en Instagram. ¿Se pronunció sobre el tema?

    Isabel Acevedo reaparece en redes sociales tras declaraciones de la hija de Christian Domínguez

    La hija de mayor de Christian Domínguez sorprendió al referirse por primera vez sobre las exparejas de su padre y, aunque muchos pensaron que tendría una mejor relación con Karla Tarazona, quien ha estado en diversos eventos con ella, la joven afirmó que fue con Isabel con quien mejor se llevó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Filtran explosivos chats de Samahara Lobatón contra Youna tras mandar a su hija a colegio en EE.UU: "Déjame en paz"

    "¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero", dijo enviándole un beso volado. Asimismo, prefirió no mencionar cómo inició la relación de la bailarina con su padre, quien en ese momento estaba con Karla Tarazona afirmando que eso son ‘problemas de adultos’ y eso no cambiará el concepto sobre ‘Chabelita’.

    wapa.pe

    Tras esto, muchos esperaban que Isabel Acevedo se pronuncie, pero la bailarina que está casada y reside en Estados Unidos está enfocada en su salón de belleza, el cual se abierto camino teniendo éxito en la zona donde vive.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

    "Un día en el estudio, creando confianza y realzando belleza en cada mujer. Gracias a mis hermosas clientas", escribió en un video donde muestra todos los trabajos que hizo durante el día en Isabel Acevedo Hairstylist & Make up artist.

    Si bien se mantiene alejada de la farándula peruana, Camina Domínguez contó que su ex madrastra siempre la saluda por su cumpleaños, el cual festeja en noviembre, por lo que probablemente vuelva saber de ella en unos meses.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabel Acevedo REAPARECE luego que hija de Christian Domínguez la eligiera sobre Karla Tarazona: "Creando confianza"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva se habría comunicado con Pamela López en medio del presunto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"

    Escándalo criollo: hijo de Lucía de la Cruz se queda con 8 mil soles y ella lo justifica

    Samahara Lobatón manda a su hija a colegio en EE.UU. y Youna explota

    Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo con contundente respuesta: " Con las que sí tienen talento"

    Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado: "Quiero ver pues"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;