Durante la entrevista con Beto Ortiz, Patricio Suárez-Vértiz explicó con total honestidad cómo vivió el fallecimiento de su hermano menor. Para él, la muerte de Pedro no fue solo una pérdida física, sino el fin de una larga lucha contra la parálisis bulbar, una enfermedad que lo había mantenido en un cuerpo que ya no respondía a su energía creativa y su personalidad vivaz.

“Cuando entro al cuarto de Pedro y ya lo veo en su descanso, era otra su mirada, la faz de su piel, todo. Yo me he acercado y le he dicho: ‘Al fin dejaste este cuerpo, carajo’”, relató el músico con emoción contenida. Según sus palabras, Pedro fue un alma libre atrapada durante más de una década en un cuerpo que no le permitió expresarse como lo hacía en sus años de gloria.