Filtran explosivos chats de Samahara Lobatón contra Youna tras mandar a su hija a colegio en EE.UU: "Déjame en paz"

Youna expuso chats donde reclama a Samahara Lobatón por no avisarle que su hija estudiará en EE.UU; ella respondió con furia y lo enfrentó.

Samahara Lobatón y Youna vuelven a ser tema de conversación tras la reciente revelación del barbero, quien acusó a su expareja de enviar a su hija a estudiar a Estados Unidos sin haberle comunicado nada, a pesar de que él reside en dicho país. El conflicto escaló cuando Youna decidió reclamarle directamente a la hija de Melissa Klug, exigiendo poder ver a la pequeña, lo que provocó una reacción explosiva y cargada de tensiones por parte de Samahara.

Youna filtra chats con Samahara Lobatón reclamándole por mandar a su hija a colegio de EE.UU

"Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias, la gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión... Primer día de escuela de Xixi en USA", expresó Youna en redes sociales junto a una fotografía de su hija lista para iniciar clases en su nuevo colegio.

El barbero, tras señalar que Samahara Lobatón únicamente lo contacta por la pensión de alimentos, no dudó en reclamarle y revelar la polémica contestación que recibió de la influencer, quien desestimó su pedido, lo remitió a su abogado y le solicitó el pago de la pensión a cambio. "Wilmer Arica, con él puedes coordinar visitas y ponerte al día en las pensiones", le respondió. "Su respuesta cuando le digo que quiero ir a ver a mi hija", expuso en un principio.

Posteriormente, Youna compartió chats reveladores de la hija de Melissa Klug haciendo caso omiso a su reclamo de no mantenerlo informado sobre el futuro de su pequeña y exigiéndole que la deje en paz ante los pedidos de ver a su pequeña.

Samahara pidió S/30 mil a Youna por colegio hija

En agosto de este año, luego de haber obtenido 20 mil soles en el programa El valor de la verdad, Samahara Lobatón volvió a generar controversia cuando Youna hizo público un polémico audio en el que se escucha a la influencer solicitando una elevada suma de dinero para la educación de su hija, pese a que previamente había asegurado que sus ingresos mensuales podían alcanzar hasta los 40 mil soles.

Con evidente firmeza, Samahara solicitó 30 mil soles para cubrir los gastos escolares de la menor, lo que dejó sorprendido a Youna, quien le recordó su actual situación laboral, que le impide reunir esa cantidad.