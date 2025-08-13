Este domingo 17 de agosto, Samahara Lobatón será la invitada de El Valor de la Verdad, donde revelará detalles sobre su vínculo cercano con Jefferson Farfán. La influencer creció compartiendo con el exfutbolista debido a la relación que él tuvo con su madre, Melissa Klug, llegando a verlo como una figura paterna ante la ausencia de Abel Lobatón.

En la entrevista, Samahara afirmará que Farfán intentó distanciarla de su actual pareja, Bryan Torres, e incluso lo habría amenazado por mensaje de texto con inventarle un ampay para separarlos.

El avance que encendió la polémica

En el primer adelanto del programa, se ve a Samahara frente a Beto Ortiz relatando sus vivencias cuando Farfán formaba parte de su vida. Además de mencionar supuestos acercamientos del exjugador con algunas de sus amigas como Ivana Yturbe y Delany López, contó un episodio que involucra directamente a Bryan Torres:

“Él le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer”, expresó. La afirmación fue confirmada por el propio Ortiz en el set.

Ante la pregunta de si teme las repercusiones que puedan generar sus declaraciones, Samahara se mostró firme, asegurando no sentirse culpable por lo que cuenta.

El rechazo de Farfán a la relación

Bryan Torres, exintegrante de la orquesta Barrio Fino, ya había comentado antes que la relación con Samahara incomodó a Farfán, al punto de que este cortó toda comunicación con él. En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, señaló: “Yo me imagino que sí porque tantas cosas que pasaron, él ya no quiso saber…”.