Samahara Lobatón volvió a responder con firmeza a uno de los tantos mensajes que recibe a través de Instagram. Esta vez, un usuario cuestionó la contextura física de sus pequeñas, insinuando que estaban "muy flaquitas", lo que provocó una contundente respuesta por parte de la influencer.

“Gordura no es sinónimo de estar sano. Ser delgado no es sinónimo de estar enfermo”, escribió al inicio, dejando claro que no permitirá que se opine sobre el cuerpo de sus hijas. Además, recalcó que todo se debe a una condición natural: “Hay algo que se llama GENÉTICA ¿por qué esperarías que mis hijas fueran ‘gorditas’ si yo soy delgada y lo he sido toda mi vida? Es de mal gusto que hables de cuerpos de bebés. ¿Quién te dijo que ser ‘gordita’ es estar sana?”, escribió en su mensaje compartido en las historias de su cuenta de Instagram.

A raíz de este tipo de comentarios, la hija de Melissa Klug reveló que evita compartir detalles sobre el crecimiento de sus engreídas en redes sociales. “Por esta razón NO subo cuánto pesan y miden porque no pueden comparar a los niños”, puntualizó.

Samahara Lobatón se sincera sobre la ausencia de su hija Xianna tras viaje con Youna

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón compartió cómo vive la separación temporal de su hija Xianna, quien viajó a Estados Unidos para pasar unos días con su padre, Youna. La influencer aprovechó la famosa caja de preguntas para responder a las inquietudes de sus seguidores, quienes se mostraron curiosos por saber cómo sobrelleva esta etapa.

“¿Cómo te sientes en estos momentos sin tu hijita?”, fue una de las preguntas que recibió. Ante ello, Samahara no dudó en expresar sus emociones: “Soy mamá gallina y lo soy con todos mis hijos, definitivamente, no es fácil, pero también sé que mi mayor acto de amor hacia ella es que ella pueda pasar unos días con su papá”.