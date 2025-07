"Estoy muy emocionado. Les cuento en una hora", se lee en el primer post que subió. Sin embargo, este finalmente posteó una fotografía de su hija en un avión y añadió: "My love is coming (Mi amor está viniendo)".

La influencer, conocida en redes como ‘Sacachaira’, descartó rotundamente tener más hijos tras el actual embarazo. “Solo me quedo con tres”, comentó entre risas. No obstante, lo que más llamó la atención fue su confesión sobre el cantante. “Sigo detrás de él. No siempre voy (a sus conciertos), me gana el sueño, estoy embarazada, me echo a dormir. Aparte yo estoy super metida en las rutinas de las bebés, así que cuando puedo, voy”, confesó, haciendo alusión a su rol de “FBI”.