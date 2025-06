Ante esta declaración, Ethel Pozo no dudó en preguntarle qué la motivó realmente a dar una segunda oportunidad al cantante, abriendo así un momento de reflexión en el magazine. Y es que, según la influencer, decidió pasar por alto las traiciones del cantante por amor a él.

“No por mi familia realmente, porque yo ya me he separado teniendo una hija. Ha sido realmente por el amor que yo le tengo a él y mi familia, por el amor que yo siento por él, más que por mis hijas, porque yo ya me separé teniendo una hija", sostuvo.