Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

¿Paul Michael tuvo fuerte DISCUCIÓN con Pamela López en un hotel? La pareja se habría ‘pasado de copas’

Paul Michael y Pamela López habrían tenido una gran pelea por estar ‘pasados de copas’, durante su estadía en un hotel. ¿Qué sucedió?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Paul Michael tuvo fuerte DISCUCIÓN con Pamela López en un hotel? La pareja se habría ‘pasado de copas’
    Pamela López y Paul Michael habrían llegado a las manos. | Composición Wapa.
    ¿Paul Michael tuvo fuerte DISCUCIÓN con Pamela López en un hotel? La pareja se habría ‘pasado de copas’

    ¿Se repite la historia? Aunque todavía no han confirmado públicamente un romance, Pamela López vuelve a estar en el ojo mediático. Esta vez, por los comentarios sobre una supuesta disputa con el cantante Paul Michael, con quien estaría saliendo. Según testigos, la situación habría escalado más de lo esperado, y una amiga cercana salió a dar su versión.

    Testigo aclara rumores de pelea entre Pamela López y Paul Michael

    En el programa Amor y Fuego se difundieron especulaciones sobre un altercado entre Pamela López y su actual pareja. Si bien no existen imágenes que respalden lo dicho, los conductores recurrieron a una amiga cercana para conocer su versión, luego de que ambos evitaran pronunciarse.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Florcita Polo tira indirecta y deja en ridículo a Néstor tras su llanto en TV: “Yo sí salgo adelante sin escándalos”

    "¿Agresión? No, agresión no, discusiones tienen todos. No, fue algo muy tonto, o sea, no fue nada relevante, nada que pueda generar una separación, ni agresiones. Simplemente, creo que discutieron por algo del momento, de hecho son cosas muy tontas", aclaró Handa, desestimando cualquier escenario de violencia.

    Consultada sobre si la pareja habría estado celebrando con unas copas de más, agregó: "Sí nos divertimos. A veces uno divertido dice cosas de más, pero es parte de la vida. Por lo que he visto, ellos se llevan muy bien, se quieren mucho, pero no son perfectos, como toda persona también tienen sus encontrones y discusiones como cualquier pareja".

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Rafael Cardozo admite su error al esperar más de 10 años para pedirle matrimonio a 'Cachaza'

    Christian Cueva habría buscado nuevamente a Pamela López

    El reportero fue más allá y le consultó a Pamela sobre una presunta llamada de Christian Cueva, donde el futbolista le habría confesado sus sentimientos. "Pamela, nos ha llegado la información de que Cueva te habría llamado y habría dicho que eres el amor de su vida, que siempre te va a querer. ¿Es cierto eso?", fue la pregunta que dejó en silencio a la exesposa del jugador, alimentando aún más las especulaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Paul Michael tuvo fuerte DISCUCIÓN con Pamela López en un hotel? La pareja se habría ‘pasado de copas’
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Rafael Cardozo reacciona al ver anillo de 4 mil dólares que recibió 'Cachaza' y lo compara con el que él le dio: "Yo sí he invertido bastante"

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Se filtra VIDEO INÉDITO que revela cómo es el VERDADERO TRATO entre Susana Alvarado y Briela Cirilo

    Hermana de Daniela Darcourt rompe el silencio y expone su verdad sobre relación con la salsera: "Es complicado"

    Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"

    Lo más vistos en Farándula

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Néstor Villanueva ADMITE que Flor Polo LO MANTUVO durante su matrimonio: "Tengo que aceptarlo"

    Janet Barboza se lanza contra Magaly y su esposo: “Ella tiene más cirugías y él no sé por qué me manda cartas notariales”

    María Pía Copello quedaría FUERA de 'MQM' y Magaly Medina revela quién la reemplazaría: "La próxima semana no estará"

    Ale Venturo lanza inesperado mensaje tras confesión de Melissa sobre retomar relación con Rodrigo Cuba

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;