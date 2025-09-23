¿Paul Michael tuvo fuerte DISCUCIÓN con Pamela López en un hotel? La pareja se habría ‘pasado de copas’

Paul Michael y Pamela López habrían tenido una gran pelea por estar ‘pasados de copas’, durante su estadía en un hotel. ¿Qué sucedió?

¿Se repite la historia? Aunque todavía no han confirmado públicamente un romance, Pamela López vuelve a estar en el ojo mediático. Esta vez, por los comentarios sobre una supuesta disputa con el cantante Paul Michael, con quien estaría saliendo. Según testigos, la situación habría escalado más de lo esperado, y una amiga cercana salió a dar su versión.

Testigo aclara rumores de pelea entre Pamela López y Paul Michael

En el programa Amor y Fuego se difundieron especulaciones sobre un altercado entre Pamela López y su actual pareja. Si bien no existen imágenes que respalden lo dicho, los conductores recurrieron a una amiga cercana para conocer su versión, luego de que ambos evitaran pronunciarse.

"¿Agresión? No, agresión no, discusiones tienen todos. No, fue algo muy tonto, o sea, no fue nada relevante, nada que pueda generar una separación, ni agresiones. Simplemente, creo que discutieron por algo del momento, de hecho son cosas muy tontas", aclaró Handa, desestimando cualquier escenario de violencia.

Consultada sobre si la pareja habría estado celebrando con unas copas de más, agregó: "Sí nos divertimos. A veces uno divertido dice cosas de más, pero es parte de la vida. Por lo que he visto, ellos se llevan muy bien, se quieren mucho, pero no son perfectos, como toda persona también tienen sus encontrones y discusiones como cualquier pareja".

Christian Cueva habría buscado nuevamente a Pamela López