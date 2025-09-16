Pamela Franco defiende a Christian Cueva ante críticas que hizo Pamela López por sus cambios físicos y la colocación de un chip que mejora la libido.

Pamela Franco sorprendió al pronunciarse sobre las críticas que viene recibiendo Christian Cueva por sus recientes cambios físicos y la colocación de un chip. La cantante no dudó en enfrentar los comentarios que hizo Pamela López con humor y en mostrar su respaldo público al futbolista. Su respuesta dejó en claro que las decisiones personales no deberían ser motivo de polémica.

Pamela Franco sale en defensa de Christian Cueva y responde con humor a las críticas

Pamela Franco decidió romper el silencio y enfrentar las críticas que ha recibido Christian Cueva en los últimos días, luego de que se hiciera públicos sus retoques estéticos y la colocación de un chip que, según se dio a conocer, mejora la libido.

Durante su encuentro con la prensa tras uno de sus conciertos, la exintegrante de una conocida agrupación de cumbia se mostró directa y sin filtros al responder a los comentarios que cuestionaban las decisiones personales del futbolista.

Con una mezcla de seriedad y picardía, Pamela Franco minimizó la controversia y lanzó una frase que desató risas: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas, porque yo la verdad también me he hecho mi retoque, así que también seré una malcriadita entonces”.

Su intervención fue tomada como un gesto de apoyo a Cueva, enviando un mensaje claro de que los procedimientos estéticos no deberían convertirse en motivo de juicio. Para la cantante, este tipo de comentarios no hacen más que desviar la atención de temas realmente importantes y generar polémicas innecesarias.

Pamela López se burla de los retoques de Christian Cueva

Pamela López volvió a estar en el centro de la conversación tras su participación en el programa ‘Ponte en la cola’, donde fue consultada por los recientes procedimientos estéticos de Christian Cueva y Pamela Franco. La empresaria no dejó pasar la oportunidad de responder con humor y lanzó un comentario que desató carcajadas en el set.

Cuando le preguntaron sobre el cambio físico de su expareja, López reaccionó con picardía: “Hay cosas que la ciencia no puede ayudar. Ya cuando uno nace malcriadito de cara no hay forma ya”, dijo entre risas, generando la reacción inmediata de Ricardo Rondón y Michelle Soifer, conductores del espacio.