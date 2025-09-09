Wapa.pe
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Pamela López reacciona sin piedad contra Cueva tras someterse a retoques estéticos: "Nació malcriadito de cara"

Pamela López generó risas y polémica en 'Ponte en la cola' al comentar los arreglos estéticos de su expareja, Christian Cueva, durante una entrevista en vivo.

    En medio de una entrevista en vivo, Pamela López fue puesta en aprietos al preguntársele por los retoquitos de su expareja, Christian Cueva. Su inesperada reacción se convirtió en el momento más comentado del programa. Con un estilo sarcástico y seguro, la empresaria desató polémica y carcajadas a la vez por su respuesta.

    Pamela López se ríe de arreglos estéticos de Christian Cueva

    Pamela López visitó el set de 'Ponte en la cola' y fue consultada sobre los arreglos estéticos recientes a los que se sometió su expareja, Christian Cueva. La aún esposa del futbolista sorprendió con su fría reacción al considerar que no había forma de mejorar para el jugador.

    "Ay Michelle, hay cosas que la ciencia no puede ayudar", dijo entre risas sorprendiendo a Michelle Soifer y Ricardo Rondón. Esto no fue todo, pues para añadirle más leña al fuego, la influencer agregó: "Ya cuando uno nace malcriadito de cara, no hay forma", afirmó sin aguantar la risa.

    El conductor no perdió la oportunidad para recordarle que, pese a lo que piensa sobre el físico de su expareja, tuvieron tres hijos fruto de su relación, pero Pamela acotó que sus hijos se parecían a ella.

    "Ni tan malcriadito, porque tienes tres hijos con él", sostuvo Rondón y ella aclaró: "Hay otras cosas, tres bendiciones hermosas, que gracias a Dios se parecen a mí", sostuvo orgullosa.

    Por su parte, López resaltó que fue ella quien llevó a Cueva a hacerse sus primeros ‘retoquitos’: "Fui yo quien lo llevó para ponerse por primera vez botox, lo que pasa es que él tiene la frente extremadamente marcada de pliegues".

    Pamela López tiene fuerte respuesta ante ‘rejuvechip’ de Cueva

    El futbolista peruano Christian Cueva se sometió a un procedimiento para incrementar su deseo sexual y la libido. A través de las redes sociales se difundió el tratamiento que se aplicó el mediocampista y que busca mejorar su rendimiento físico, manteniendo su deseo sexual activo. Pamela López fue consultada sobre si el jugador se había realizado este procedimiento anteriormente cuando eran pareja, pero López lo negó aclarando que nunca hubo necesidad de esto.

    "No, jamás, no había necesidad en ese momento", dejó en claro, dejando entrever que su intimidad con el ‘Aladino’ no necesitaba de ‘ayudas’ para funcionar.

