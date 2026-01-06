Wapa.pe
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Así es el exclusivo departamento de dos pisos de Nelly Rossinelli: jacuzzi, huerto, terraza y espacio para sus gatos

La exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ refleja su nueva etapa personal y profesional, mostrándose feliz y orgullosa de lo logrado junto a su esposo.

    Así es el exclusivo departamento de dos pisos de Nelly Rossinelli: jacuzzi, huerto, terraza y espacio para sus gatos
    Nelly Rossinelli muestra su exclusivo departamento de dos pisos. | Composición Wapa | Tiktok
    Así es el exclusivo departamento de dos pisos de Nelly Rossinelli: jacuzzi, huerto, terraza y espacio para sus gatos

    El recorrido por el hogar de Nelly Rossinelli dejó en evidencia un departamento dúplex donde el lujo y la funcionalidad se integran en cada espacio. La exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ abrió las puertas de su vivienda durante una entrevista en el pódcast de Shirley Arica, mostrando la notable transformación de su estilo de vida.

    Entre los detalles que más llamaron la atención destacó el área especialmente diseñada para sus gatos, reflejo del cuidado y la dedicación con la que ha construido su actual etapa personal junto a su esposo.

    Nelly Rossinelli muestra su departamento de dos pisos y sorprende con sus lujos

    Durante el recorrido, la chef enseñó su dormitorio principal, que cuenta con una cama king size, televisor y jacuzzi. El ambiente se completa con una camiseta autografiada de Universitario, un tocador de maquillaje y una cama especial para su perrita. La entrevistadora bromeó sobre el descanso de la mascota, generando risas entre la anfitriona y su esposo.

    Uno de los espacios que más llamó la atención fue el clóset, repleto de zapatos y prendas. Ante la sorpresa por la variedad, Nelly Rossinelli aclaró que la mayoría es producto de canjes. La conductora afirmó que prefiere destinar su dinero a viajes y experiencias, como salir a comer, antes que comprar ropa o accesorios.

    El departamento está distribuido de forma funcional: en el primer nivel se ubica una cocina destinada a las labores domésticas, mientras que en el segundo hay otra equipada con tecnología moderna, pensada para la creación de contenido digital. En la terraza, Rossinelli mantiene un huerto con especias que usa en sus preparaciones, reflejando su conexión con la cocina. El inmueble, que también cuenta con parrilla, representa el resultado del trabajo en equipo con su esposo y la importancia de compartir los logros con su familia y mascotas.

    Nelly Rossinelli se suma al elenco de Arriba mi Gente en 2026

    Latina anunció la incorporación de Nelly Rossinelli al equipo de conductores de Arriba mi Gente para 2026, como parte de los cambios en su nueva programación. La exjurado de El Gran Chef Famosos compartirá la conducción del magazine matutino junto a Fernando Díaz, Santi Lesmes, Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Su llegada refuerza la apuesta del canal por liderar las mañanas, en un contexto de renovación televisiva. Durante la presentación, Rossinelli destacó que busca llevar cercanía y sabor al público familiar.

    Así es el exclusivo departamento de dos pisos de Nelly Rossinelli: jacuzzi, huerto, terraza y espacio para sus gatos
