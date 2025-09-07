En el programa de la 'Chola', Pamela López confesó que desde hace un año no cuenta con ayuda en casa, adaptándose a su nueva vida y enfrentando las críticas con valentía.

La vida de Pamela López dio un giro inesperado tras su ruptura con Christian Cueva, y en su visita al programa de la ‘Chola’ lo dejó en claro. La aún esposa del futbolista reveló cómo organiza su rutina diaria sin el apoyo de nanas, encargándose sola del hogar y de sus pequeños. Su confesión generó diversas reacciones, pues mostró una faceta poco conocida de la influencer.

Pamela López habla sobre su rutina sin nanas

Pamela López se presentó en el set de ‘Esta Noche’ donde reveló detalles de su vida tras su separación de Christian Cueva. La aún esposa del futbolista contó cómo es su día a día en casa tras haber perdido la ayuda de sus nanas, relatando todo lo que hace por sus hijos.

“Me levanto todos los días a las 05:20 de la mañana, preparo el desayuno, preparo la lonchera, los mando al colegio, cocino, amo cocinar”, contó a la ‘Chola’, quien le preguntó cuánto tiempo tenía sin las trabajadoras del hogar.

López reveló que tiene un año sin contar con ayuda en casa: “Desde el día que él hizo un comunicado y dejo de percibir (Durante un año tú has hecho…) maravillas”, sostuvo.

Finalmente, la influencer hizo frente a las críticas: "La gente juzga mucho, pero bueno, yo me metí de todo, estoy acá parada, no esperaba hacer esto, no estaba preparada, es lo que me toca y hoy en día aprovecho todas las oportunidades porque yo sé que el mundo de la tele es corto, va a pasar en algún momento".

Pamela López aplaude el cambio de Christian Cueva con sus hijos

Pamela López resaltó el comportamiento de Christian Cueva tras la reciente salida que tuvo con sus pequeños, como parte del acuerdo alcanzado en la conciliación sobre el régimen de visitas.

La trujillana no estuvo presente en la reunión familiar, pero confesó que sus hijos volvieron muy felices después de compartir tiempo con su padre. “Finalmente, se dio la conciliación y los dos llegamos a un acuerdo y los más beneficiados son mis hijitos”, comentó.

“Estuve trabajando fuera de Lima y les pregunté cómo están y ellos están contentos y si ellos están contentos, yo también estoy”, añadió la aún esposa del futbolista, subrayando que en ningún momento Cueva estuvo impedido de verlos.