Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Christian Cueva hace GRAVE denuncia tras filtrarse mensaje en medio de revelación de supuesto embarazo de Pamela López: "Ayúdenme"

Christian Cueva sorprendió con un mensaje en redes sociales en medio de los rumores de embarazo de Pamela López, generando gran intriga entre sus seguidores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva hace GRAVE denuncia tras filtrarse mensaje en medio de revelación de supuesto embarazo de Pamela López: "Ayúdenme"
    Cueva hace denuncia en medio de rumores de embarazo de PAmela López | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Christian Cueva hace GRAVE denuncia tras filtrarse mensaje en medio de revelación de supuesto embarazo de Pamela López: "Ayúdenme"

    En medio de los rumores sobre un posible embarazo de Pamela López, Christian Cueva volvió a llamar la atención en redes sociales. El futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que expuso una delicada situación que lo viene afectando y pidió apoyo a sus seguidores.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Christian Cueva denuncia suplantación de identidad en redes sociales

    Mientras los rumores sobre un posible embarazo de Pamela López captaban la atención del público tras la predicción de un vidente, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para exponer un problema que lo viene afectando.

    El futbolista alertó a sus seguidores acerca de un perfil falso que estaría usando su imagen en TikTok para engañar a otras personas. “Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas”, advirtió en un mensaje compartido en sus historias.

    wapa.pe

    Preocupado por la situación, el exseleccionado nacional pidió colaboración para frenar este tipo de fraudes digitales. “Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias”, expresó, dejando claro que busca proteger tanto su identidad como a los usuarios que podrían ser víctimas de estafa.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Revelan que Doña Charo, madre de Farfán, llamó a su sobrino 'Cri Cri' al salir de prisión: "Yo siempre creí en ti"

    ¿Pamela López espera un bebé de Paul Michael?

    La próxima edición de ‘Esta noche’ promete grandes revelaciones con la presencia de Pamela López y su pareja, el cantante Paul Michael. En el adelanto del programa, un detalle en particular generó gran revuelo entre los televidentes: la posibilidad de que la modelo esté esperando un hijo.

    Durante la visita al set, la pareja fue sorprendida por un vidente que decidió leerles las cartas. En medio de la lectura, lanzó una predicción que dejó a todos intrigados: “Tienes acá la carta de embarazo”.

    El momento se volvió aún más llamativo cuando, con una sonrisa nerviosa, el tarotista lanzó la pregunta directa: “¿Estás embarazada actualmente?”, provocando que Pamela y Paul reaccionaran con una sonrisa que encendió aún más los rumores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva hace GRAVE denuncia tras filtrarse mensaje en medio de revelación de supuesto embarazo de Pamela López: "Ayúdenme"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    ¿Pamela López y Christian Cueva estarían a punto de retomar su matrimonio tras mensajes por sus hijos?

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Exchico reality enfrenta a Magaly y manda advertencia: "Quisiste tener algo conmigo, evita hablar de mí, te voy a mandar carta notarial"

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    Jefferson Farfán le regala auto de lujo a Roberto Guizasola y lo deja sin palabras: "Gracias por engreír a tu gato"

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Leyla Chihuán recibe tremenda sorpresa de su joven pareja por su cumpleaños 50

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;