Christian Cueva sorprendió con un mensaje en redes sociales en medio de los rumores de embarazo de Pamela López, generando gran intriga entre sus seguidores.

Cueva hace denuncia en medio de rumores de embarazo de PAmela López | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Cueva hace denuncia en medio de rumores de embarazo de PAmela López | Composición: Wapa / Captura de pantalla

En medio de los rumores sobre un posible embarazo de Pamela López, Christian Cueva volvió a llamar la atención en redes sociales. El futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que expuso una delicada situación que lo viene afectando y pidió apoyo a sus seguidores.

Christian Cueva denuncia suplantación de identidad en redes sociales

Mientras los rumores sobre un posible embarazo de Pamela López captaban la atención del público tras la predicción de un vidente, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para exponer un problema que lo viene afectando.

El futbolista alertó a sus seguidores acerca de un perfil falso que estaría usando su imagen en TikTok para engañar a otras personas. “Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas”, advirtió en un mensaje compartido en sus historias.

Preocupado por la situación, el exseleccionado nacional pidió colaboración para frenar este tipo de fraudes digitales. “Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias”, expresó, dejando claro que busca proteger tanto su identidad como a los usuarios que podrían ser víctimas de estafa.

¿Pamela López espera un bebé de Paul Michael?

La próxima edición de ‘Esta noche’ promete grandes revelaciones con la presencia de Pamela López y su pareja, el cantante Paul Michael. En el adelanto del programa, un detalle en particular generó gran revuelo entre los televidentes: la posibilidad de que la modelo esté esperando un hijo.

Durante la visita al set, la pareja fue sorprendida por un vidente que decidió leerles las cartas. En medio de la lectura, lanzó una predicción que dejó a todos intrigados: “Tienes acá la carta de embarazo”.