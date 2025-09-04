Doña Charo, madre de Jefferson Farfán , expresó su apoyo incondicional a su sobrino tras su liberación, afirmando siempre haber creído en su inocencia.

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, volvió a acaparar la atención tras su liberación de prisión preventiva. La salida del joven no solo generó debate en la opinión pública, sino también reacciones dentro de su entorno familiar. Una de las más comentadas fue la de Doña Charo, madre del exfutbolista, cuya llamada reveló el fuerte lazo que los une.

¿Qué le dijo Doña Charo a su sobrino ‘Cri Cri’ tras recuperar su libertad?

La historia de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, sigue generando titulares tras su salida de prisión preventiva por una denuncia de agresión sexual. Durante una entrevista en el programa ‘Día D’, el periodista Richard Apolo compartió detalles inéditos sobre la reacción de la familia del exfutbolista frente a este episodio.

En un podcast, el reportero sorprendió al contar que Doña Charo, madre de Farfán, no dudó en comunicarse con su sobrino apenas recuperó la libertad. La llamada fue breve, pero significativa: “Ella llamó y le dijo: yo siempre creí en ti, siempre estuve convencida de tu inocencia”, relató Apolo.

El periodista también destacó la cercanía que existe entre las dos familias, un vínculo que se forjó desde la infancia de ambos primos. “Las dos hermanas, la mamá de Cristian y la mamá de Jefferson, eran muy unidas, al punto que los primos crecieron prácticamente como hermanos”, comentó Magaly Medina al reproducir las palabras del comunicador de ATV.

Magaly Medina analiza el caso de ‘Cri Cri’

El proceso judicial contra Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, fue seguido de cerca por la prensa debido a la gravedad de la denuncia que lo llevó a prisión preventiva. Aunque estuvo más de un año privado de su libertad, la acusación en su contra nunca logró consolidarse con pruebas concluyentes.

Magaly Medina destacó la importancia de que las investigaciones siempre se sustenten en evidencias verificables. “Siempre creemos en las víctimas, eso es fundamental, pero para poder señalar a alguien se necesitan pruebas claras, científicas y biológicas. Para eso existen y para eso deben usarse”, señaló en su programa.

La conductora recordó que, durante el proceso, la defensa del primo de Jefferson Farfán presentó peritajes que fueron decisivos. “Por su defensa se valoraron pruebas biológicas, científicas. No se encontraron restos de semen, no se encontraron huellas con mis huellas dactilares, no se encontró nada que me vinculara a ese hecho violento”, declaró el propio Martínez Guadalupe al recuperar su libertad.